Muğlaspor ilk resmi gece maçına kendi stadında çıkıyor

Muğla Atatürk Stadyumu'nda son hazırlıklar tamam

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, bakım çalışmaları süren ve bu hafta Muğlaspor-Vanspor maçına ev sahipliği yapacak olan Muğla Atatürk Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç'tan tesisin fiziki durumu ve tamamlanan aşamalar hakkında bilgi aldı.

statta yapılan çalışmalar:

Yetkililer, stadyumda gece aydınlatmasından zeminin kalitesine; tribünlerden idari alanlara kadar kapsamlı bir yenileme süreci yürütüldüğünü bildirdi. İncelemelerde, aydınlatma sistemlerinin akşam maçları için hazır hale getirildiği, zemin bakımının yapıldığı ve tribün düzenlemelerinin tamamlandığı vurgulandı. Bu çalışmaların, takımın iç saha karşılaşmalarını modern ve güvenli bir ortamda oynaması hedefiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

tarihi maçın önemi ve çağrı:

Vali Akbıyık, Muğlaspor'un üst üste elde ettiği başarılarla 1. Lig'e yükselmesinin kentte büyük gurur ve heyecan yarattığını söyledi. Muğlaspor'un tarihinde ilk kez kendi sahasında resmi bir gece maçına çıkacak olmasının ayrı bir heyecan kaynağı olduğunu ifade eden Akbıyık, devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini belirtti. Taraftarları maça çağıran vali, tribünlerin doldurularak takımın 90 dakika boyunca coşkuyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Vali ayrıca, tesisin kente kazandırılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak ve katkı sunan herkese teşekkür ederek yeni stadyumun yeşil-beyazlı camiaya, Muğla'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diledi. Yetkililer, güçlü bir taraftar atmosferinin ileride bu sahada kutlanacak zaferlerin temelini oluşturacağına inandıklarını belirtti.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK, BAKIMDA OLAN VE BU HAFTA MUĞLASPOR-VANSPOR MAÇINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK OLAN MUĞLA ATATÜRK STADINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.