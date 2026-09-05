Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Muğlaspor ilk resmi gece maçına kendi stadında çıkıyor

Muğla Atatürk Stadyumu'ndaki aydınlatma, zemin ve tribün çalışmaları tamamlandı; Muğlaspor 1. Lig'deki ilk resmi gece maçına ev sahipliği yapacak.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 09:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Muğlaspor ilk resmi gece maçına kendi stadında çıkıyor

Muğla Atatürk Stadyumu'nda son hazırlıklar tamam

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, bakım çalışmaları süren ve bu hafta Muğlaspor-Vanspor maçına ev sahipliği yapacak olan Muğla Atatürk Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç'tan tesisin fiziki durumu ve tamamlanan aşamalar hakkında bilgi aldı.

statta yapılan çalışmalar:

Yetkililer, stadyumda gece aydınlatmasından zeminin kalitesine; tribünlerden idari alanlara kadar kapsamlı bir yenileme süreci yürütüldüğünü bildirdi. İncelemelerde, aydınlatma sistemlerinin akşam maçları için hazır hale getirildiği, zemin bakımının yapıldığı ve tribün düzenlemelerinin tamamlandığı vurgulandı. Bu çalışmaların, takımın iç saha karşılaşmalarını modern ve güvenli bir ortamda oynaması hedefiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

tarihi maçın önemi ve çağrı:

Vali Akbıyık, Muğlaspor'un üst üste elde ettiği başarılarla 1. Lig'e yükselmesinin kentte büyük gurur ve heyecan yarattığını söyledi. Muğlaspor'un tarihinde ilk kez kendi sahasında resmi bir gece maçına çıkacak olmasının ayrı bir heyecan kaynağı olduğunu ifade eden Akbıyık, devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini belirtti. Taraftarları maça çağıran vali, tribünlerin doldurularak takımın 90 dakika boyunca coşkuyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Vali ayrıca, tesisin kente kazandırılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak ve katkı sunan herkese teşekkür ederek yeni stadyumun yeşil-beyazlı camiaya, Muğla'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diledi. Yetkililer, güçlü bir taraftar atmosferinin ileride bu sahada kutlanacak zaferlerin temelini oluşturacağına inandıklarını belirtti.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK, BAKIMDA OLAN VE BU HAFTA MUĞLASPOR-VANSPOR MAÇINA EV SAHİPLİĞİ...

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK, BAKIMDA OLAN VE BU HAFTA MUĞLASPOR-VANSPOR MAÇINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK OLAN MUĞLA ATATÜRK STADINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Taraftarların moral ziyareti Eskişehirspor kampına renk kattı
images

Adana 01 FK: bütçeyle değil yürekle 1. Lig hedefi
images

Samsunspor'a yeni santrafor: Mohamad Bayo resmiyet bekliyor
images

Erzurumspor'dan transferin son gününde üç imza

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bilecik’te jandarmadan operasyon: dolandırıcılık hükümlüsü cezaevine gönderildi

Jandarma Pelitözü'nde motosiklet sürücülerine ekipman ve kural hatırlatması

Işık ihlalinde motosikletle çarpışan taksi sürücüsüne 51 bin lira ceza

Tarım ve istihdama destek amacıyla Pazaryeri'de çiftlikte inceleme

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır