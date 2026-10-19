Muhtarlarla dayanışma sürüyor: Doğan'dan 19 Ekim mesajı

başkanın mesajı:

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda muhtarların mahalle yaşamındaki rolüne dikkat çekti.

Doğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Mahallelerimizin en önemli temsilcileri, halkımızın sesi ve kamu hizmetlerinin köprüsü konumunda bulunan muhtarlar mahallelerimizin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını ve taleplerini en iyi şekilde yansıtan, yerel yönetim ile halk arasında önemli bir bağ kuranlarsınız. Biz de Merkezefendi Belediyesi olarak muhtarlarımızın taleplerini yerine getirme konusunda var gücümüzle çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren uyum içinde çalıştığımız muhtarlarımızla, birlik ve beraberliğimiz devam edecektir. Halkımızın huzuru ve mutluluğu için çalışmalarımızı arttırarak devam edeceğiz. Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım'

yerel yönetim ile muhtar ilişkisi:

Doğan'ın vurgusu, muhtarların yalnızca temsilci değil aynı zamanda yerel hizmetlerin sahadaki ilk temas noktası olduğuna dair. Mesajda, muhtarların taleplerinin değerlendirilmesi ve karşılanması için belediyenin aktif bir ortaklık sürdüreceği taahhüt ediliyor.

Belediye yönetiminin 'göreve geldiğimiz günden itibaren uyum içinde çalıştığımız muhtarlarımızla' ifadesi, sürekli iletişim ve koordinasyonun önemine işaret ediyor. Bu yaklaşım, mahalle düzeyindeki sorunların hızlı ve yerinde çözümlenmesini hedefliyor.

halk odaklı hizmet vurgusu:

Başkan Doğan mesajında halkın huzuru ve mutluluğu ifadesine özel vurgu yaptı; bu, belediyenin önceliklerinin muhtarlarla birlikte yürütülecek hizmet odaklı projelere yöneldiğini ortaya koyuyor. Mesaj, muhtarlığın demokrasideki yerine saygı ve destek gösterilmesi gerektiğini de yineliyor.

19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle paylaşılan bu açıklama, Merkezefendi Belediyesi ile muhtarlar arasındaki iş birliğinin devam edeceğine dair net bir mesaj veriyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN