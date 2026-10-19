Dolar 49,5362 +0,05%
Euro 55,4908 -0,29%
Bist 11.662,54 -0,50%
Altın Gram 6.691,41 +0,49%
EUR/USD 1,1191 -0,47%
Brent Petrol 107,16 -2,46%
--°

Muhtarlarla dayanışma sürüyor: Doğan'dan 19 Ekim mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarların halkla yerel yönetim arasında köprü olduğunu vurgulayıp iş birliğine devam sözü verdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Muhtarlarla dayanışma sürüyor: Doğan'dan 19 Ekim mesajı

başkanın mesajı:

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda muhtarların mahalle yaşamındaki rolüne dikkat çekti.

Doğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Mahallelerimizin en önemli temsilcileri, halkımızın sesi ve kamu hizmetlerinin köprüsü konumunda bulunan muhtarlar mahallelerimizin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını ve taleplerini en iyi şekilde yansıtan, yerel yönetim ile halk arasında önemli bir bağ kuranlarsınız. Biz de Merkezefendi Belediyesi olarak muhtarlarımızın taleplerini yerine getirme konusunda var gücümüzle çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren uyum içinde çalıştığımız muhtarlarımızla, birlik ve beraberliğimiz devam edecektir. Halkımızın huzuru ve mutluluğu için çalışmalarımızı arttırarak devam edeceğiz. Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım'

yerel yönetim ile muhtar ilişkisi:

Doğan'ın vurgusu, muhtarların yalnızca temsilci değil aynı zamanda yerel hizmetlerin sahadaki ilk temas noktası olduğuna dair. Mesajda, muhtarların taleplerinin değerlendirilmesi ve karşılanması için belediyenin aktif bir ortaklık sürdüreceği taahhüt ediliyor.

Belediye yönetiminin 'göreve geldiğimiz günden itibaren uyum içinde çalıştığımız muhtarlarımızla' ifadesi, sürekli iletişim ve koordinasyonun önemine işaret ediyor. Bu yaklaşım, mahalle düzeyindeki sorunların hızlı ve yerinde çözümlenmesini hedefliyor.

halk odaklı hizmet vurgusu:

Başkan Doğan mesajında halkın huzuru ve mutluluğu ifadesine özel vurgu yaptı; bu, belediyenin önceliklerinin muhtarlarla birlikte yürütülecek hizmet odaklı projelere yöneldiğini ortaya koyuyor. Mesaj, muhtarlığın demokrasideki yerine saygı ve destek gösterilmesi gerektiğini de yineliyor.

19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle paylaşılan bu açıklama, Merkezefendi Belediyesi ile muhtarlar arasındaki iş birliğinin devam edeceğine dair net bir mesaj veriyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli’de yeni meclis çevre ve iklim çalışmalarını koordine edecek
images

erhürman: kktc halkının dünyayla buluşması için diplomasi ve diyaloğa devam edec...
images

Kadınların bedeninden gelir sağlanmasına geçit yok: 14 ilde koordineli operasyon
images

Vatan sevgisiyle dolu anlar: il başkanı şehit babasıyla bir araya geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gebze'de sele kapılan Doğan Arslan’ın cansız bedeni Pendik'te bulundu

Sakarya’da Kaynarca'nın tarım arazileri ve yerleşimleri sağanakta su altında kaldı

Söke’de muhtarlar günü töreni: dayanışma ve hizmet vurgusu

Aileyi merkeze alan jandarma eğitimi Sinanpaşa'da tamamlandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor