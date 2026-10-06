Mukarnas sahnede: Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin TEKNOFEST'te üçüncülüğü

BAÜN ekibi TEKNOFEST 2026'da üçüncü oldu:

Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, TEKNOFEST 2026'da düzenlenen Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması - Ana Sahne Tasarımları Kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü. Proje, geleneksel Türk-İslam mimarisinin önemli bir unsuru olan mukarnasın sahne tasarımına çağdaş bir yorumla taşınması üzerine kuruldu.

Tasarım yaklaşımı:

Danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ağan'ın yürüttüğü Karnas Takımı, öğrenciler Diana Pantyushina ve Hatice Ece Kaya tarafından geliştirilen çalışmada mukarnasın yalnızca dekoratif bir öge olmadığı, aynı zamanda mekansal ve modüler bir sistem olarak kullanılabileceği fikrini ortaya koydu. Tasarım, altı köşeli yıldız geometrisi ile baklava mukarnasından hareket ederek, mukarnasın hücre, niş ve eleman ilişkisine dayanan geometrik yapısını sahne kurgusuna aktarıyor.

Mekansal ve görsel çözümlemeler:

Proje, mukarnasın biçimsel dilini ışık, gölge, derinlik ve mekansal geçiş üzerinden yeniden yorumluyor. Bu yaklaşım sahne içinde farklı ölçeklerde modüler hücrelerin kullanılmasıyla hem görsel zenginlik hem de seyirci deneyiminde ardışık mekansal geçişler sağlıyor. Sonuç, geleneksel bir mimari mirasın çağdaş bir sahne tasarımı diliyle buluşması olarak açıklandı.

Ödül töreninde fakülte dekanı Prof. Dr. Yusuf Yıldız ekibe Şanlıurfa'daki etkinlikte eşlik ederek başarılarını tebrik etti. Proje, kültürel kodları güncel tasarım prensipleriyle harmanlayarak özgün bir sahne kurgusu sunmasıyla jüri tarafından öne çıkarıldı.

Bu başarı, Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin TEKNOFEST kapsamındaki teknik ve kuramsal becerilerinin sahne ve görsel tasarım alanında nasıl somutlaştığını gösteren yeni bir örnek niteliğinde.

BAÜN'LÜ ÖĞRENCİLERDEN TEKNOFEST’TE SAHNE TASARIMLARIYLA 3.LÜK ÖDÜLÜ