Multidisipliner ekipten stent müdahalesiyle vena kava süperior sendromu tedavi edildi

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı endovasküler müdahale

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hemodiyaliz kateterine bağlı gelişen vena kava süperior sendromu tanısı konulan bir hastanın başarılı biçimde tedavi edildiğini açıkladı.

Müdahalenin ayrıntıları:

Hastanın durumu Nefroloji, Girişimsel Radyoloji ve Kalp ve Damar Cerrahisi ekipleri tarafından ortaklaşa değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından hasta için tercih edilen yöntem endovasküler yaklaşım oldu.

Girişimsel işlem, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Ekiz tarafından, Doç. Dr. Esra Ertürk Tekin ile koordineli şekilde gerçekleştirildi. İşlem sırasında vena kava süperiorda bulunan darlık ve tıkanıklık bölgesine stent uygulanarak venöz kan akımı yeniden sağlandı.

Multidisipliner yaklaşımın önemi:

Hastane yönetimi, farklı branşların bilgi ve deneyiminin bir araya getirildiği multidisipliner yaklaşım sayesinde ileri düzey endovasküler tedaviler açısından önemli bir işlemin başarıyla tamamlandığını bildirdi. Bu tür ortak çalışmaların tanı, planlama ve uygulamadaki etkinliği artırdığı vurgulandı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor, tedavide görev alan Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Ekiz, Doç. Dr. Esra Ertürk Tekin ile Nefroloji uzmanı Dr. Pınar Alp'e teşekkür ederek hastaya geçmiş olsun dileklerini iletti.

NİĞDE’DE VENA KAVA SÜPERİOR SENDROMUNA BAŞARILI MÜDAHALE