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Murat Başar, L'Oréal Türkiye'de ticari dönüşüm ve mükemmellikten sorumlu yeni lider

L’Oréal Türkiye, 1 Ekim 2026 itibarıyla Murat Başar’ı Ticari Transformasyon ve Mükemmellik organizasyonunun lideri olarak atadı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Berk Doğan

Murat Başar, L'Oréal Türkiye'de ticari dönüşüm ve mükemmellikten sorumlu yeni lider

Atama ve yeni yapı:

L’Oréal Türkiye, ticari çalışma modelini geleceğe taşımak amacıyla kurduğu Ticari Transformasyon ve Mükemmellik organizasyonunun yönetimine Murat Başar’ı getirdi. Atama 1 Ekim 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi ve yeni yapılanma, şirketin pazar dinamiklerine cevap verecek şekilde ticari operasyonları güçlendirmeyi hedefliyor.

Organizasyonun hedefleri:

Yeni yapı, ticari operasyonlarda yapısal verimlilik, ticari disiplin ve sürdürülebilir değer üretimi odaklarını öne çıkarıyor. Yapı; iş birimleri arasındaki yetkinlikleri bir araya getirmeyi, süreçleri sadeleştirmeyi ve çoklu iş birimi vizyonuyla stratejik müşteri ortaklıklarını derinleştirmeyi amaçlıyor.

Birleştirilen fonksiyonlar ve öncelikler:

Murat Başar’ın yönetiminde Kurumsal E-Ticaret, Kurumsal Gelir Artışı Yönetimi, Ticari Dönüşüm Projeleri ve Ticari Yetkinlik Geliştirme fonksiyonları tek çatı altında toplanıyor. Başar, kilit omni-channel ve saf e-ticaret ortaklıklarının geliştirilmesine, gelir artışı yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ve çapraz ticari dönüşüm programlarına liderlik edecek.

Başar'ın kariyer geçmişi ve rolün önemi:

Murat Başar, L’Oréal Türkiye’de 2011 yılında göreve başladı ve farklı ticari kanalların kurulmasında üst düzey sorumluluklar aldı. 2021 yılında şirketin en büyük divizyonunun Ticari Direktörü oldu; satış operasyonları, iş planlama, e-ticaret, karlı büyüme ve O+O (çevrim içi ve çevrim dışı entegrasyon) dönüşümünü yönetti. 2024'ten itibaren Kurumsal E-Ticaret Direktörü ve Ülke Yönetim Komitesi Üyesi olarak e-ticaret payının toplam iş hacminin %30 seviyesine ulaşmasına katkı sağladı.

Yeni organizasyonla birlikte L’Oréal Türkiye, tekno-güzellik alanındaki liderliğini pekiştirmek ve ticari yetkinliklerini geleceğe taşımak için sürdürülebilir ve entegre bir yol haritası izlemeyi amaçlıyor.

MURAT BAŞAR

MURAT BAŞAR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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