Murat Başar, L'Oréal Türkiye'de ticari dönüşüm ve mükemmellikten sorumlu yeni lider

Atama ve yeni yapı:
L’Oréal Türkiye, ticari çalışma modelini geleceğe taşımak amacıyla kurduğu Ticari Transformasyon ve Mükemmellik organizasyonunun yönetimine Murat Başar’ı getirdi. Atama 1 Ekim 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi ve yeni yapılanma, şirketin pazar dinamiklerine cevap verecek şekilde ticari operasyonları güçlendirmeyi hedefliyor.
Organizasyonun hedefleri:
Yeni yapı, ticari operasyonlarda yapısal verimlilik, ticari disiplin ve sürdürülebilir değer üretimi odaklarını öne çıkarıyor. Yapı; iş birimleri arasındaki yetkinlikleri bir araya getirmeyi, süreçleri sadeleştirmeyi ve çoklu iş birimi vizyonuyla stratejik müşteri ortaklıklarını derinleştirmeyi amaçlıyor.
Birleştirilen fonksiyonlar ve öncelikler:
Murat Başar’ın yönetiminde Kurumsal E-Ticaret, Kurumsal Gelir Artışı Yönetimi, Ticari Dönüşüm Projeleri ve Ticari Yetkinlik Geliştirme fonksiyonları tek çatı altında toplanıyor. Başar, kilit omni-channel ve saf e-ticaret ortaklıklarının geliştirilmesine, gelir artışı yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ve çapraz ticari dönüşüm programlarına liderlik edecek.
Başar'ın kariyer geçmişi ve rolün önemi:
Murat Başar, L’Oréal Türkiye’de 2011 yılında göreve başladı ve farklı ticari kanalların kurulmasında üst düzey sorumluluklar aldı. 2021 yılında şirketin en büyük divizyonunun Ticari Direktörü oldu; satış operasyonları, iş planlama, e-ticaret, karlı büyüme ve O+O (çevrim içi ve çevrim dışı entegrasyon) dönüşümünü yönetti. 2024'ten itibaren Kurumsal E-Ticaret Direktörü ve Ülke Yönetim Komitesi Üyesi olarak e-ticaret payının toplam iş hacminin %30 seviyesine ulaşmasına katkı sağladı.
Yeni organizasyonla birlikte L’Oréal Türkiye, tekno-güzellik alanındaki liderliğini pekiştirmek ve ticari yetkinliklerini geleceğe taşımak için sürdürülebilir ve entegre bir yol haritası izlemeyi amaçlıyor.
MURAT BAŞAR
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