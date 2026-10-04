Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Muratpaşa’nın rehabilitasyon merkezi 2026’da 287 cana yeni yuva sağladı

Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'ndeki Sokak Hayvanları Bakımevi 2026'da 287 hayvanın bakım, tedavi ve rehabilitasyonunu tamamlayıp sahiplendirdi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Muratpaşa’nın rehabilitasyon merkezi 2026’da 287 cana yeni yuva sağladı

Muratpaşa sokak hayvanları bakımevi 2026 raporu

Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'nde hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2026 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalarla 287 sokak hayvanının yeni yuvasına kavuşmasına aracılık etti. Merkez, sokakta yaşamını sürdüren ve bakım ile tedaviye ihtiyaç duyan hayvanların sağlık kontrollerini, tedavilerini ve rehabilitasyon süreçlerini takip etti.

Merkezde yürütülen çalışmalar:

Sokakta yakalanan veya getirilen hayvanların önce sağlık muayeneleri gerçekleştirildi, ardından gerekli tedavi ve rehabilitasyon süreçleri uygulandı. Bakım süreçleri tamamlanan hayvanlar, uygun koşullarda kalıcı yuva arayışına alınarak yıl boyunca sahiplendirme çalışmalarıyla eşleştirildi. Yeni aileleriyle yaşamlarına başlayan hayvanlar, güvenli ve düzenli bir ortamda yaşamlarını sürdürme imkânı buldu.

Sahiplendirme ve toplum çağrısı:

Muratpaşa Belediyesi, hayvanların yaşam hakkının korunmasının ve sokakta karşılaşabilecekleri risklerden uzak, güvenli bir yaşam sürdürebilmelerinin önemine dikkat çekti. Belediye yetkilileri, sahiplendirme süreçlerinin devam ettiğini vurgulayarak kent sakinlerini hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet etti. Yerel yönetim, koruma ve sahiplendirme çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Merkezin 2026 performansı, yerel düzeyde yürütülen bakım ve sahiplendirme çalışmalarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. İlçe sakinleri ve hayvanseverler için merkez, sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir kaynak olmaya devam ediyor.

MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN ERMENEK MAHALLESİ’NDE HİZMET VEREN SOKAK HAYVANLARI GEÇİCİ BAKIMEVİ VE...

MURATPAŞA BELEDİYESİ’NİN ERMENEK MAHALLESİ’NDE HİZMET VEREN SOKAK HAYVANLARI GEÇİCİ BAKIMEVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ, 2026 YILI BOYUNCA 287 SOKAK HAYVANININ YENİ YUVASINA KAVUŞMASINA ARACILIK ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Taşköprü'de denize karışan kırmızı su soruşturması
images

Karabet Geçidi'nde sis ve kar sürücüler için görüş kabusuna dönüştü
images

Samandağ'da mahalleye giren yılan itfaiyenin müdahalesiyle zarar görmeden doğaya...
images

Kadifekale'nin silüetini koruyan Ballıkuyu dönüşümü teras evlerle şekilleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum’da KPSS ön lisans oturumunda 130 dakikalık heyecan

Kampüste güvenlik bilinci: polis ve öğrenciler buluştu

Kış hastalıklarına karşı sofradan yükselen direnç

Polisin seferberliğiyle Elazığ’da KPSS'ye yetişen adaylar

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip