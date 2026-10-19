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Musa Işın'dan öğrencilere iki kanatlı gelecek çağrısı

Kütahya Valisi Musa Işın, Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilere bilimle manevi değerlere önem vermelerini öğütledi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Musa Işın'dan öğrencilere iki kanatlı gelecek çağrısı

vali ziyareti ve katılımcılar:

Kütahya Valisi Musa Işın, Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarete AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve il protokolü de katıldı. Vali Işın, okul ortamında öğretmenlerle ve öğrencilerle sohbet ederek hem eğitim hayatına hem de gençlerin geleceğine dair görüşlerini paylaştı.

iki kanat benzetmesi:

Konuşmasında gençlerin akademik başarılarının yanı sıra manevi değerlerle donanmasının önemine vurgu yapan Işın, 'Sizler iki kanatlı bir kuş gibisiniz. Bir kanadınız matematik, fizik ve diğer pozitif bilimler, diğer kanadınız ise manevi değerlerinizdir. Bir kuşun uçabilmesi için iki kanadının da sağlam olması gerekir' ifadelerini kullandı. Bu benzetmeyle Vali, bilimsel birikim ile manevi değerlerin birlikte gelişmesinin gerekliliğini anlattı.

gelecek için mesajlar:

Vali Işın, gençlere duyduğu güveni dile getirerek iyi yetişmiş nesillerin ülke için taşıdığı öneme dikkat çekti. Öğrencilere yönelik olarak, 'Sizleri çok seviyoruz, sizlerle iftihar ediyoruz. Bizim için çok kıymetli ve değerlisiniz. Devletimizin ve milletimizin sizin gibi iyi yetişmiş, kendisini her alanda geliştirmiş nesillere ihtiyacı var' sözleriyle destek verdi.

Aileye, öğretmenlere ve toplumsal değerlere saygılı bireyler olmaları gerektiğini vurgulayan Vali, gençleri hedeflerinden vazgeçmemeye ve zamanlarını verimli kullanmaya çağırdı. Ayrıca 'Kendinizi en iyi şekilde yetiştirin, hedeflerinizden vazgeçmeyin ve daima doğru bildiğiniz yolda ilerleyin' diyerek sorumluluk ve ülke bağlılığı temasını öne çıkardı.

Ziyaret, öğrencilerle birebir iletişim ve karşılıklı görüş alışverişi şeklinde devam etti; okul yöneticileri ile yapılan kısa değerlendirmede gençlerin eğitim ve gelişim süreçlerinin desteklenmesine yönelik ortak irade teyit edildi.

VALİ IŞIN, İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

VALİ IŞIN, İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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