MUSKİ ekipleri yağış riskine karşı 7/24 sahada

MUSKİ sahada: 7/24 müdahale ve koordinasyon

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Muğla için yaptığı sağanak yağış uyarısını takiben, il genelinde en fazla yağış alan ilçe Marmaris oldu. Kıyı kesimlerde etkili olan fırtına nedeniyle bazı teknelerde hasar meydana gelmesine rağmen kent genelinde başka ciddi olumsuzluk rapor edilmedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, yoğun yağış ve muhtemel taşkın riskine karşı 7/24 çalışma yürüterek kritik noktalarda önleyici tedbirler aldı. Özellikle altyapı çalışmalarının sürdüğü Menteşe ilçesinde, ekiplerin anında müdahalesi zaman zaman yaşanan olumsuzlukların büyümesini engelledi.

çalışma alanları ve müdahaleler:

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül ile Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kali, yağıştan etkilenen Menteşe Yeniköy ve Ortaköy mahallelerinde incelemelerde bulundu. Bölgelerde kanalizasyon altyapısının eksikliği ve atıksuların fosseptik gibi geçici yöntemlerle çözülmeye çalışılması nedeniyle, MUSKİ tarafından yeni kanalizasyon hatlarının yapımı hızlandırıldı.

Aynı zamanda kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarının yenilenme çalışmaları da eş zamanlı yürütülüyor. Çalışmaların tekrar kazı yapılmasının önüne geçmek amacıyla, MUSKİ ilgili yatırımcı kuruluşlarla koordinasyon halinde elektrik, internet ve telefon altyapılarının da yenilenmesini sağlıyor.

hedefler ve vatandaşlara çağrı:

MUSKİ yetkilileri, Yeniköy Mahallesi'ndeki çalışmaların Ekim ayı sonuna kadar, Ortaköy Mahallesi'ndeki çalışmaların ise yılsonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti. Planlanan çalışmaların tamamlanmasıyla mahallelerin modern, uzun ömürlü bir altyapıya kavuşması ve atıksu sorunlarının tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Yetkililer, üstyapı düzenlemeleriyle birlikte bölgenin daha güvenli ve yaşanabilir hale getirileceğini vurgularken, çalışmalar süresince yaşanan geçici olumsuzluklar için vatandaşların gösterdiği anlayış ve sabır nedeniyle teşekkür etti. MUSKİ ekipleri, yağış riski devam ettiği sürece 7/24 sahada olmaya devam edeceklerini açıkladı.

MUSKİ EKİPLERİ 7/24 SAAT ‘YAĞMUR’ MESAİSİNDE