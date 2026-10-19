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Muşlu gönüllüler Mercimekkale'nin tarihi yüzünü selamladı

Yaklaşık 20 kişilik bir grup, Muş Gerok Topluluğu etkinliğiyle Mercimekkale Höyüğü'ne yürüyerek kentin tarihi ve doğal değerlerine dikkat çekti.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Muşlu gönüllüler Mercimekkale'nin tarihi yüzünü selamladı

Muşlu gönüllüler Mercimekkale'nin tarihi yüzünü selamladı

Muş Gerok Topluluğu tarafından düzenlenen yürüyüşe, farklı meslek gruplarından yaklaşık 20 kişi katıldı. Ekip, kentin sembollerinden olan Mercimekkale Höyüğü (diğer adıyla Muş Piramidi) rotasını seçti. Etkinlik, Muş'un hem doğal hem de tarihi değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlamayı hedefledi.

etkinliğin amacı ve katılımcılar:

Organizasyon, kentteki tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek üzere planlandı. Katılımcılar arasında farklı meslek gruplarından kişiler yer aldı ve yürüyüş, yerel değerlerin görünür kılınması amaçlı bir farkındalık çalışması olarak tasarlandı. Muş Gerok Topluluğu etkinlik sonrası benzer çalışmaların devam etmesini istedi.

güzergah ve katılımcı değerlendirmesi:

Grup, Murat Nehri kıyısından ilerleyerek tumulüse doğru bir rota izledi. Parkurun zaman zaman zorlu olmasına rağmen katılımcılar doğanın sunduğu değişimlerle birlikte olumlu bir gün geçirdi. Etkinliğe katılan Nöroloji Uzmanı Uzman Dr. Yusuf Kayran yürüyüşü şöyle anlattı: "Bugün hem yağmurlu hem de güneşli bir gündü. Zorlu bir parkurdaydık. Farklı meslek gruplarından arkadaşlarımızla birlikte Murat Nehri kıyısından Mercimekkale Höyüğü’ne, yani tümülüse doğru güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Biraz zorlu bir etap olmasına rağmen havanın güzelliği ve arkadaşlarımızın neşesiyle birlikte çok güzel bir gün geçirdik. Bence Muş’un en güzel, en tarihi ve keşfedilmeye değer yerlerinden biri Mercimekkale Höyüğü. Herkesi burayı görmeye davet ediyoruz. Muşlu Geroklar olarak buna benzer etkinliklerle yeniden bir araya gelmek ve yeni parkurlarda buluşmak dileğiyle"

Muş&#039;ta tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek için yürüdüler

Muş'ta tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek için yürüdüler

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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