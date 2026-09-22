Muş’ta arıcı hareketliliği sürdü: 290 bin kovandan yaklaşık 700 ton bal

hasat sezonu sonuçları:

Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden biri olan Muş ilçesinde yaz sezonu hasadı tamamlandı. Bölgeye gelen 710 arıcı ve kent genelindeki 290 bin kovan ile yürütülen üretimde, yaklaşık 700 ton bal elde edildi.

Arıcıların büyük bölümü Ordu ve Muğla'dan gelirken, Diyarbakır, Şanlıurfa ve çevre illerden de katılımlar oldu. Sezonun sona ermesiyle arıcılar kovanlarını topluyor ve götürmeye başladı; yetkililer gelecek sezon da yoğun bir hareketlilik bekliyor.

üretimin nedenleri ve balın özellikleri:

Muş'un zengin bitki örtüsü, geniş mera alanları ve özellikle ovadaki çiçek çeşitliliği ile geven tarlaları bölgeyi arıcılık için cazip kılıyor. Birlik yetkilileri, bölgeden çıkan balların genelinin organik niteliğe yakın olduğunu ve yüksek kalitede üretim yapıldığını vurguladı.

Bal Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Şahin Kaya, "Muş Ovası ve Muş dağlarında elde edilen bal gerçekten çok güzel. Bu sene ovamızda yaklaşık 710 arıcı konakladı. Bu yıl çok güzel bal çıktı. 290 bin kovandan yaklaşık 700 ton bal aldık." şeklinde değerlendirme yaptı ve tanıtım çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

arıcıların planları ve destek talepleri:

Hasadın ardından arıcılar kış hazırlıklarına başladı; kış mevsimini geçirmek üzere arıları Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Hatay gibi bölgelere taşıma planları yapılıyor. Birlik, arıcıların kışlık bakımlarını düzgün yapmaları gerektiğini; kendilerinin de ihtiyaç duyulan desteği vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Kaya, ayrıca Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün verilen desteğin süreceğini ve arıcılığı Muş'ta daha da artırma hedefleri olduğunu ifade etti: "İnşallah bu destekler daha da artacaktır. Birlik olarak arıcılığı Muş'ta daha da artırmak istiyoruz."

Sezon boyunca elde edilen veriler ve üretim hacmi, Muş Ovası'nın Türkiye arıcılık haritasındaki önemini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer ve üreticiler, bölgenin tanıtımına yönelik adımları genişleterek önümüzdeki sezon hedeflerini yükseltmeyi planlıyor.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BAL ÜRETİM MERKEZLERİNDEN MUŞ'TA, 710 ARICININ 290 BİN KOVANDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÜRETİM SEZONUNDA YAKLAŞIK 700 TON BAL ELDE EDİLDİ.