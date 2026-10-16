Muş’ta eş zamanlı baskında metamfetamin ve sentetik kannabinoid ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Muş merkezde iki şüphelinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

İkametlerde gerçekleştirilen adli aramalarda 604 gram sıvı metamfetamin olduğu değerlendirilen madde, 7 parça halinde toplam 36 gram sentetik kannabinoid ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri sevk edildiği adli makamlarca çıkarıldı ve mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Diğer şüphelilerin hukuki süreçleri ve soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin resmi açıklamalar yetkililerce takip ediliyor.

yerel güvenlik çalışmaları ve kapsam:

Valilik açıklamasında, operasyonun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda yürütülen kapsamlı çalışmanın bir parçası olduğu ve benzer suçların önlenmesine yönelik denetimlerin süreceği vurgulandı. Ele geçirilen miktar ve malzemeler, soruşturmanın delil niteliğinde kayıt altına alındı.

MUŞ’TA JANDARMA EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİ YAPAN ŞAHISLARA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.