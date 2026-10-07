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Muş'ta havalimanı kavşağında kurtarma operasyonu: tır ile otomobil çarpıştı, 2 yaralı

Muş-Bitlis karayolunun Havalimanı Kavşağı'nda tır ile otomobil çarpıştı; araçta sıkışan M.T. ve M.F.T. kurtarılarak Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 20:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Muş'ta havalimanı kavşağında kurtarma operasyonu: tır ile otomobil çarpıştı, 2 yaralı

kaza genel bakış

Muş-Bitlis karayolu üzerindeki Havalimanı Kavşağı'nda aynı yönde ilerleyen bir tır ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobilde bulunan iki kişi araç içinde sıkıştı. Kazanın oluş nedeni henüz belirlenemedi.

kaza yeri ve müdahale:

Kaza, Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Olayda tırın plakası 65 ABJ 081, otomobilin plakası ise 42 RP 828 olarak kaydedildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

yaralıların kurtarılması ve sevk:

Kazada otomobilde bulunan M.T. ve M.F.T. araç içinde sıkıştı. Ekipler, sıkışan iki kişiyi kurtarmak için müdahale başlattı ve ardından yaralılar araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan M.T. ve M.F.T., ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

soruşturma:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Muş’ta Mercedes marka tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Muş’ta Mercedes marka tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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