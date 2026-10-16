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Muş'ta pancar hasadında gece güvenliği için römorklara reflektör takıldı

Muş İl Jandarma Komutanlığı'nın Reflektör Tak Görünür Ol projesi kapsamında 9 römorka 18 çift reflektör takıldı; gece görüşü ve trafik güvenliği artırılacak.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Muş'ta pancar hasadında gece güvenliği için römorklara reflektör takıldı

çalışmanın kapsamı:

Muş İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Trafik Jandarması timleri, şeker pancarı hasat sezonunun başlamasıyla birlikte trafik güvenliğini artırmaya yönelik saha çalışmalarını yoğunlaştırdı. Saha incelemeleri sonucunda reflektörü bulunmayan araçların tespiti yapıldı ve uygulama başlatıldı.

Proje kapsamında 9 römorka 18 çift reflektör monte edildi. İşlem, ekiplerin koordineli çalışmasıyla römorkların arka ve yan kısımlarına yerleştirilen reflektörlerle tamamlandı.

beklenen etkiler:

Uygulamanın öncelikli amacı, özellikle gece saatlerinde traktör ve römorkların diğer sürücüler tarafından daha kolay fark edilmesini sağlamak. Bu sayede muhtemel ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Reflektörlerin görünürlük sağlayarak tehlikeli geçişleri ve ani manevraları azaltması bekleniyor.

sürücülere yönelik bilgilendirme:

Çalışma sırasında jandarma ekipleri sadece montaj yapmakla kalmadı; traktör sürücülerine trafik güvenliği, gece sürüş kuralları ve römork kullanımına dair uyarılarda bulunarak bilgilendirme yaptı. Ekipler, çiftçilerin ve sürücülerin güvenlik bilincinin artırılmasına yönelik mesajlar iletti.

Bu uygulama, hasat dönemlerinde artış gösteren kırsal yol trafiğinde görünürlüğü artırmaya yönelik somut adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor ve benzer çalışmalara örnek teşkil edebilecek nitelikte bulunuyor.

MUŞ’TA ŞEKER PANCARI HASAT SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE TRAKTÖR KAZALARININ ÖNLENMESİ VE GECE...

MUŞ’TA ŞEKER PANCARI HASAT SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE TRAKTÖR KAZALARININ ÖNLENMESİ VE GECE GÖRÜŞÜNÜN ARTIRILMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA KAPSAMINDA, 9 RÖMORKA 18 ÇİFT REFLEKTÖR TAKILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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