Muş'ta sabahın erken saatlerinde KPSS ön lisans için yoğun sınav hareketliliği

Muş'ta KPSS ön lisans oturumu başladı

2026 KPSS Ön Lisans oturumu, Muş'ta sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. Binlerce aday, iki yıllık yükseköğretim programlarından mezun olduklarını belgeleyerek kamu personeli olma şansını değerlendirmek üzere okullara geldi.

sınav günü öncesi ve giriş işlemleri:

Sınav saatinin resmi başlangıcı 10.15 olarak duyuruldu. Adaylar sınav merkezlerine giriş yaparken kimlik ve evrak kontrollerinden geçirildi, ayrıca gerekli güvenlik prosedürleri uygulandı. Bu süreç nedeniyle okulların girişlerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren hareketlilik gözlendi.

Sınava geç kalan bazı adaylar, kapıların kapanmasına kısa süre kala merkezlere ulaşmak için çaba gösterdi; bazı adayların okul çevresindeki surlardan atlayarak sınav salonlarına ulaşmaya çalıştığı görüldü. Görevliler, kapı kapatma ve yoklama kurallarına ilişkin uygulamaları sınav takvimi doğrultusunda yürüttü.

güvenlik ve sınav düzeni:

Sınavın başlamasının ardından sessizlik ve düzenin korunması amacıyla okul bahçeleri boşaltıldı ve salonlarda yalnızca sınav görevlileri ile adaylar kaldı. Yetkililer, sınav güvenliğinin sağlanması ve düzenin bozulmaması için gerekli tedbirleri uyguladı; salonlara zamanında yerleştirme ile yoklama işlemleri titizlikle yapıldı.

KPSS Ön Lisans oturumunda adaylar, kamu kurumlarında görev alabilmek için ter dökerken sınav merkezlerindeki organizasyonun sınavın adil ve güvenli bir ortamda sürdürülmesi açısından belirleyici olduğu vurgulandı. Gün boyu sürecek değerlendirme sürecinde görevli kurumların usullere bağlı kalması bekleniyor.

MUŞ'TA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) ÖNLİSANS OTURUMU, BİNLERCE ADAYIN KATILIMIYLA BAŞLADI.