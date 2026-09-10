Muş'ta yol uygulamasında direksiyon kutusundan çıkan 102,71 gram metamfetaminle iki kişi tutuklandı

Muş'ta yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında, durdurulan bir araçta yapılan aramada, direksiyon kutusunun alt kısmına gizlenmiş halde 102,71 gram metamfetamin bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon ve takip süreci:

Olay, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu ortaya çıktı. Risk analizi sonuçlarına göre, tespit edilen aracın Hakkari’nin Yüksekova ilçesine gittiği ve burada kısa süre bekledikten sonra Muş üzerinden geçebileceği değerlendirildi. Bu değerlendirme doğrultusunda ekipler aracı 49620 Uygulama Noktasında durdurdu.

Şüphelilerle yapılan ilk mülakatta çelişkili beyanlar ve tedirgin davranışlar tespit edilmesi üzerine alınan adli arama kararıyla araçta arama yapıldı. Aramada, direksiyon kutusunun alt kısmına zulalanmış halde 102,71 gram metamfetamin ele geçirildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Ele geçirilen maddeyle ilgili işlemlerin ardından araç yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasını takiben adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUŞ’TA POLİS EKİPLERİNCE DURDURULAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA, DİREKSİYON KUTUSUNUN ALT KISMINA GİZLENMİŞ 102,71 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.