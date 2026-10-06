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Mustafa Rakım Efendi’nin mirası Ünye’de atölyede can buluyor

Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmen Neslihan Özdemir öncülüğünde hattat Mustafa Rakım Efendi’nin mirasını resim atölyesinde yaşatıyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Mustafa Rakım Efendi’nin mirası Ünye’de atölyede can buluyor

Mustafa Rakım Efendi’nin mirası Ünye’de atölyede can buluyor

Ordu’nun Ünye ilçesindeki Mustafa Rakım Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, öğretmen Neslihan Özdemir liderliğinde okulun adını taşıyan büyük usta Mustafa Rakım Efendinin sanat mirasını güncel pratiklerle buluşturuyor. Resim atölyesinde yürütülen çalışmalar, hem geleneksel sanat değerine saygı göstermeyi hem de gençlerin çağdaş ifade olanaklarını geliştirmeyi hedefliyor.

ustanın kökeni ve atölyenin ilhamı:

Ünye doğumlu olan ve küçük yaşta İstanbul’a giderek ağabeyi ünlü hattat İsmail Zühdî Efendi yanında yetişen Mustafa Rakım Efendi, hattatlık ve resim alanında önemli eserler bırakmış bir sanatçı olarak okulun kimliğinin merkezinde yer alıyor. Öğrenciler, bu tarihi bağ sayesinde hem tekniğe hem de sanatın kültürel boyutuna dair doğrudan bir mirasın parçası olduklarını hissediyorlar.

öğretmenin yaklaşımı ve eğitim hedefleri:

Mesleğinde 15inci, okulunda ise 10uncu yılını tamamlayan Görsel Sanatlar Öğretmeni Neslihan Özdemir, okulu adına taşıdığı sorumluluğun farkında olduğunu söylüyor. Özdemir, yalnızca teknik beceri kazandırmanın ötesinde öğrencilerde eleştirel düşünce, sanatsal bakış ve kültürel farkındalık geliştirmeyi amaçladığını vurguluyor: "Buradan mezun olurken yanlarında güzel resimler götürecekler; ama asıl kalıcı olan onlara kazandırdığım farklı bakış açısıdır."

Özdemir, atölye ortamının kurum kültürünün bir parçası olduğunu ve öğrencilerle vakitlerinin büyük kısmını bu alanda geçirdiklerini belirtiyor. Atölyede öğrenciler farklı tekniklerle çalışıyor; ancak eğitim sürecini yapılandırırken başlangıçta karakalem ve desen üzerinde yoğunlaşılıyor, ardından ilgi ve yeteneklere göre yönlendirme yapılıyor.

teknikler, sergiler ve öğrenci deneyimi:

Atölyede akrilik, sulu boya ve karakalem gibi çeşitli teknikler kullanılıyor. Öğrenciler 9. sınıftan itibaren kademeli bir yolculuğa çıkarılıyor; başlangıçta temel çizim becerileri veriliyor, ilerleyen yıllarda ise özgün çalışmalara daha fazla yer veriliyor. Elde edilen eserler okul içi ve yılsonu sergilerinde paylaşılıyor; bu sergiler, öğrencilerin özgüveninin artmasında belirleyici bir rol oynuyor.

9. sınıf öğrencisi Cemre Mehel, atölyeyi derslerin stresinden uzaklaşılan bir alan olarak tanımlıyor: "Neslihan Öğretmenimizin öncülüğünde burada duygularımızı tuvale yansıtıyor, boyalarla iç içe olarak rahatlıyoruz. Resim yaparken dersleri unutuyorum; ailemi düşünmek gibi kişisel imgelerle huzur buluyorum."

Okulun adını taşıdığı büyük ustanın izinden giden bu çalışmalar, hem yerel kültürel mirası canlı tutuyor hem de genç sanatçı adaylarına kalıcı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor. Atölyeden çıkan her yeni eser, hem öğrencinin bireysel gelişimini hem de okulun sanata verdiği değeri görünür kılıyor.

Ordu&#039;da Mustafa Rakım Efendi&#039;nin mirası sanatla yaşatılıyor

Ordu'da Mustafa Rakım Efendi'nin mirası sanatla yaşatılıyor

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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