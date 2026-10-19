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Muş'un mirasını görünür kılmak için Mercimekkale'ye yürüdüler

Muş Gerok Topluluğu öncülüğünde yaklaşık 20 doğasever, Mercimekkale Höyüğü'ne yürüyerek kentin tarihî ve doğal güzelliklerine dikkat çekti.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Muş'un mirasını görünür kılmak için Mercimekkale'ye yürüdüler

Muş'ta doğa ve tarih buluşması

Muş Gerok Topluluğu öncülüğündeki bir grup doğasever, kentin tarihi ve doğal değerlerine dikkat çekmek amacıyla Mercimekkale Höyüğü (Muş Piramidi)'ne yürüyüş düzenledi.

Etkinlik detayları:

Etkinlikte, farklı meslek gruplarından yaklaşık 20 kişi bir araya geldi. Katılımcılar, Murat Nehri kıyısından başlayarak tümülüse doğru ilerledi; etkinliğin amacı Muş'un sahip olduğu güzellikleri daha görünür kılmak ve tanıtımına katkı sağlamaktı.

Katılımcıların izlenimleri:

Nöroloji Uzmanı Uzman Dr. Yusuf Kayran etkinliği şu sözlerle değerlendirdi: "Bugün hem yağmurlu hem de güneşli bir gündü. Zorlu bir parkurdaydık. Farklı meslek gruplarından arkadaşlarımızla birlikte Murat Nehri kıyısından Mercimekkale Höyüğü’ne, yani tümülüse doğru güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Biraz zorlu bir etap olmasına rağmen havanın güzelliği ve arkadaşlarımızın neşesiyle birlikte çok güzel bir gün geçirdik. Bence Muş’un en güzel, en tarihi ve keşfedilmeye değer yerlerinden biri. Herkesi burayı görmeye davet ediyoruz. Muşlu Geroklar olarak buna benzer etkinliklerle yeniden bir araya gelmek ve yeni parkurlarda buluşmak dileğiyle" dedi.

Katılımcılar, benzer yürüyüşlerle Muş'un doğal ve tarihî mirasının daha geniş kitlelere ulaştırılmasını hedeflediklerini belirtti.

MUŞ&#039;TA FARKLI MESLEK GRUPLARINDAN YAKLAŞIK 20 KİŞİNİN KATILIMIYLA, KENTİN TARİHİ VE DOĞAL...

MUŞ'TA FARKLI MESLEK GRUPLARINDAN YAKLAŞIK 20 KİŞİNİN KATILIMIYLA, KENTİN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA MERCİMEKKALE HÖYÜĞÜ'NE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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