Mutlu şehir vizyonu kocaeli'yi kültür ve hizmetle yeniden tanımlıyor

Büyükakın kitap fuarındaki genç ilgisinden memnun:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı ziyaretinde kentte benimsedikleri Mutlu Şehir vizyonunun kapsamını ve amaçlarını anlattı. Stantları dolaşarak ziyaretçilerle ve gençlerle sohbet eden Büyükakın, fuarın her yıl gelişmesinin ve özellikle çocuklar ile gençlerin kitaba gösterdiği ilginin kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Büyükakın, fuara katılan yazar ve yayınevi sayısındaki artışın, etkinliğin kalitesinin yükseldiğinin somut göstergesi olduğunu vurguladı. 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen etkinliklerin Kocaeli'ne ve çevre illere olumlu enerji verdiğini belirtti.

kültür ve şehir gelişimi bir bütün olarak ele alınıyor:

Büyükakın, kültür ve sanat çalışmalarının şehrin genel gelişiminden ayrı düşünülemeyeceğini kaydetti. Şehirlerin yalnızca fiziksel yapılar olmadığını; bir de ruhu olduğunu söyleyen Başkan, bu ruhun oluşmasında kente dönük etkinliklerin, her yaş grubuna sunulan hizmetlerin belirleyici olduğunu ifade etti. Bu anlayışla kitap fuarlarının kalitesini artırmayı hedeflediklerini, ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını belirtti.

Bu bütünsel yaklaşım çerçevesinde kültür faaliyetleri ile spor, altyapı ve sosyal hizmetlerin eş zamanlı planlanmasının önemine dikkat çeken Büyükakın, parça parça yaklaşımların eksik bırakacağını, bu yüzden stratejinin bütüncül olması gerektiğini vurguladı.

"nihai hedefin adını 'mutlu şehir' olarak koyduk':

Büyükakın, vizyonu özetlerken toplumun tüm kesimlerine yönelik projeler geliştirdiklerini söyledi: "Çocuğundan gencine, kadınından erkeğine, yaşlısına, engellisine toplumun tüm kesimlerine dönük ve onların tüm ihtiyaçlarına dönük en uygun bileşimi sağlayacak bu vizyona dönük alt başlıklarda projeler yürütmeyi tercih ediyoruz."

Başkan, hedefin adını Mutlu Şehir olarak koyduklarını belirterek, bunun herkes için erişilebilir, kapsayıcı ve sürekli geliştirilen hizmetlerle mümkün olacağını ifade etti. Büyükakın ayrıca vizyonun pratik karşılığına işaret ederek belediyenin çalışma anlayışını, "Çalışınca oluyor" mottosuyla özetledi.

Fuara ilişkin verilen bilgilere göre, 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı 3 Ekim'de kapılarını açtı ve "Romanların ve Hatıratların İzinde" temasıyla 11 Ekim'e kadar sürecek. Etkinlikte toplam 515 yayınevi yer alıyor ve fuarın hacim açısından Türkiye'nin en büyük kitap fuarlarından biri olduğu vurgulanıyor.

Büyükakın'ın ziyaretleri ve açıklamaları, kentin kültürel etkinlikleri ile sosyal hizmetleri birbirine bağlayan bir yönelim sergilediğini gösteriyor. Fuara gelen genç kitapseverlerin varlığı ise bu yaklaşımın uzun vadeli etkilerine dair olumlu bir işaret olarak kaydediliyor.

Büyükakın, Kocaeli'nin "Mutlu Şehir" vizyonunu anlattı