Mut'ta trafikte kuralsızlığa geçit yok

denetimler artarak sürüyor:

Mersin'in Mut ilçesi şehir merkezinde Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, kural tanımayan ve trafiği tehlikeye sokan sürücülere yönelik denetimlerini gece gündüz sürdürüyor. Gelen şikayetler ve ilçede artan motosiklet kazaları sonrası ekiplerin uygulamaları yoğunlaştırıldı.

öncelik motosiklet güvenliği:

Ekipler, özellikle motosiklet kazalarının azaltılması ve olası kazalarda ölüm ile yaralanmaların önüne geçilmesi amacıyla, motosikletlerin yoğun olarak kullanıldığı bölgelerde kontrol noktaları kuruyor. Bu kontrollerde kasksız motosiklet sürücüleri öncelikli tespit edilip, kurallara uymayanlara işlem yapılıyor.

vakıa tespiti ve yaptırım:

Denetimler kapsamında ayrıca eksik evraklı araçlar ile trafikte tehlike oluşturan diğer ihlaller de takip ediliyor. Vatandaşların yoğun bulunduğu sokak ve caddelerde gerçekleştirilen uygulamalarda birçok sürücü çeşitli suçlardan tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Yetkililer, düzenli kontrollerin sürmesiyle trafik güvenliğinde iyileşme hedeflediklerini belirtti.

MUT İLÇESİ ŞEHİR MERKEZİNDE KURAL TANIMAYAN, TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKAN VE ARAÇLARIYLA ŞOV YAPAN SÜRÜCÜLER İÇİN TRAFİK EKİPLERİ GECE GÜNDÜZ DENETİMLERİNİ ARTIRDI.