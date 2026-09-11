Müzik, oyun ve marşla 5'inci sınıflara sıcacık başlangıç

Zonguldak Gazi Ortaokulu, 2026-2027 eğitim öğretim yılı uyum haftası kapsamında okula başlayan 5. sınıf öğrencilerini müzik, oyun ve okula özel marşla karşıladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyum süreci takvimi çerçevesinde düzenlenen etkinlikte sınıflarda şarkılarla karşılamadan okul bahçesindeki tanışma oyunlarına kadar farklı etkinlikler yer aldı.

uyum haftasında ritim ve oyun:

Sınıflarda öğretmenlerin söyletikleri şarkılarla başlayan karşılama, bahçede beden eğitimi öğretmeninin öncülüğünde gerçekleşen balon ve topla kaynaşma oyunlarıyla sürdü. Etkinlik boyunca çocuklar hem birbirleriyle tanıştı hem de okul ortamına adapte olma fırsatı buldu. Programa müzik dinletisi de eklenerek veli ve öğrencilerin uyum sürecine katkı sağlandı.

Etkinlikte sahne alan öğretmen kadrosunda Matematik Öğretmeni Emine Karaçoban, Müzik Öğretmeni Mehmet Onur Akgül ve İngilizce Öğretmeni Betül Gül yer aldı; okul müdürü Tuncay Korkut da performansa eşlik etti. Öğretmenlerin hazırladığı program, veliler tarafından beğeniyle karşılandı.

okula özel marş ve aidiyet vurgusu:

Uyum haftasının en dikkat çeken anlarından biri, okul için özel olarak bestelenen marşın ilk kez çalınması oldu. Marş, Müzik Öğretmeni Mehmet Onur Akgül tarafından yazıldı ve bestelendi; yönetim, bunun öğrencilerde okul kültürü ve aidiyet duygusunu güçlendireceğini belirtti.

Gazi Ortaokulu Müdürü Tuncay Korkut sürecin verimli geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi: "2026-2027 eğitim öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığımızın uyum süreci kapsamında beşinci sınıflarımıza çok güzel bir uyum süreci geçiriyoruz. Amacımız burada öğrencilerimizin etkin ve yetkin, kendine güvenen hayata hazırlanan ve bakanlığımızın da platformunun faydasını velilerimize anlatabilmek. Çocuklarımızı bir an önce okuluna uyum sağlayabilmek okul açıldığı zaman da hiçbir yabancılık, sıkıntı çekmeden, sorun olmadan eğitim öğretime inşallah sağlıklı bir şekilde başlamak istiyoruz. Okulumuzda öğretmen kadromuz çok yetkin ve etkili. Kendilerini geliştirdikleri için biz bundan yararlanarak öğrencilerimizi, velilerimizi halk müziği ile uyuma katkı sağlamak amacıyla güzel bir karşılama yaptık. Çok da güzel oldu. Çok da mutlu olduk. Matematik öğretmenimiz Emine Karaçoban, Müzik öğretmenimiz Mehmet Onur Akgül, söyleyen İngilizce Öğretmenimiz Betül Gül hanımla birlikte biz de eşlik ettik. Velilerimiz etkinlik sonrasında geldiler ve teşekkür ettiler. Böyle bir okula ve ortama geldikleri için teşekkürlerini ilettiler. Biz de mutlu olduk."

Müdür Korkut, marşın ilerleyen dönemde okul etkinliklerinde düzenli olarak seslendirileceğini ve bunun öğrencilerin aidiyetini güçlendireceğini bildirdi.

Etkinlikten çok memnun kalan velilerden Esra Uludağ, iki çocuğunun da okulda eğitim gördüğünü belirterek düzenlenen karşılama ve müzik programı için teşekkür etti; çocukların okulu daha çok seveceği ve motivasyonlarının artacağı görüşünü paylaştı.

Okul yönetimi ve öğretmenler, uyum haftası kapsamında planlanan benzer etkinliklerle hem öğrencilerin hem de velilerin okula adaptasyonunu desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

ZONGULDAK GAZİ ORTAOKULU'NDA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI UYUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA OKULA BAŞLAYAN 5'İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE, ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN MÜZİKLİ VE OYUNLU BİR KARŞILAMA SÜRPRİZİ YAPILDI.