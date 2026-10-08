Müzikholde gece çatışması: biri polis iki kişi hayatını kaybetti

Olayın özeti

Küçükçekmece'de bir müzikholde gece yarısı meydana gelen silahlı çatışmada 1’i polis memuru olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay, bölgedeki güvenlik güçlerini ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre olay, saat 03.40'ta Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerindeki bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre müzikhole gelen bir kişi yanında bulundurduğu silahla çevreye ateş açtı. Mekânda bulunan bir polis memuru şüpheliye karşılık verdi ve çıkan çatışmada iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı, çatışmanın nedenine ve olayın seyrine ilişkin soruşturma sürüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR MÜZİKHOLDE ÇIKAN SİLAHLI ÇATIŞMADA 1'İ POLİS MEMURU 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI.