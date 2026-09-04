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Namaz molasında yankesiciler devrede: kadının cüzdanı ve 2 gram altın çalındı

Adana Tepebağ'da Kemeraltı Camii'nde namaz için giden E.Ö.'nün cebinden yankesiciler 2 gram altın ve cüzdanını çaldı; şüphelilerden biri tutuklandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:59

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Namaz molasında yankesiciler devrede: kadının cüzdanı ve 2 gram altın çalındı

Olayın yaşandığı an ve ilk müdahale

Adana'nın Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki Kemeraltı Camii'nde 27 Ağustos saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, namaz kılmak üzere camiye giren E.Ö.'nün cebinden yankesicilik yöntemiyle 2 gram altın ve cüzdanı alındı. Olay, cami içindeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Namazını kılan E.Ö., camiden çıktıktan sonra cüzdanıyla altınının olmadığını fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri bölgeye intikal etti ve kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Kamera görüntüleri ve şüphelilerin tespiti:

Güvenlik kamerası kayıtlarındaki detaylı inceleme sonucu, şüphelilerin aynı anda hareket eden iki kadın olduğu belirlendi. Polis, görüntülerdeki şüphelileri kimliklendirdi ve isimleri A.G. ile E.Ç. olarak tespit etti. Kayıtlarda, zanlıların mağdurun cebine yaklaşarak eşyaları alma anı net biçimde görüldü.

Soruşturma, yakalama ve ifade süreci:

Yapılan operasyonda E.Ç. yakalandı; A.G. için yakalama çalışmaları devam ediyor. Emniyetteki sorgusunda E.Ç., suçlamaları reddederek "Ben yapmadım, yanımdaki yaptı" dedi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkeme kararıyla tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten birimler, olayların benzer yöntemlerle tekrarlanabileceği uyarısında bulunarak vatandaşları değerli eşyalarını göz önünde bulundurmaya çağırdı. Güvenlik kameralarının kaydı ise hem olayın aydınlatılmasında hem de delil teşkil etmesinde belirleyici oldu.

Olay, cami içi güvenlik önlemlerinin ve vatandaşların kişisel eşyalarına karşı dikkatinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Polis ekipleri, A.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor ve elde edilen bulgular üzerinden soruşturma derinleştiriliyor.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİSİ, &quot;BEN YAPMADIM, YANIMDAKİ YAPTI&quot; DİYEREK SUÇU ARKADAŞINA ATTI....

YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİSİ, "BEN YAPMADIM, YANIMDAKİ YAPTI" DİYEREK SUÇU ARKADAŞINA ATTI. ŞÜPHELİ TUTUKLANIRKEN, ARKADAŞININ YAKALAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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