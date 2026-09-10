Nasırla kazanılan tat: 75 yaşında Güldursun teyze Cimin üzümünü topluyor

Cimin üzümünün hasadı:

Erzincan'da, kendine özgü tadı ve görünümüyle bilinen Cimin üzümü, hasat döneminde bölge bağlarının merkezinde yer alıyor. Üzümlü ilçesinde yetişen bu tescilli ürün, yöre üreticilerinin rutinini belirliyor ve bağların erken saatlerde boşalmasına neden oluyor.

Sabahın erken saatlerinde yapılan titiz çalışma:

Hasatı gerçekleştirenler günün ilk ışıklarıyla bağa geliyor; salkımlar dikkatle seçilip elle toplanıyor. Bu yöntem, üzümün dokusunu ve lezzetini korumayı amaçlıyor; hasat sırasında gösterilen özen, ürünün yerel değerini pekiştiriyor.

Güldursun teyzenin emeği ve gelenek:

75 yaşındaki Güldursun teyze, ilerleyen yaşına rağmen bağlarda çalışmayı sürdürüyor. Nasırlı elleriyle her salkımı tek tek toplayışı, yılların alın terini ve toprağa duyulan bağlılığı gözler önüne seriyor. Onun çalışması, bölgedeki geleneksel üzüm yetiştiriciliğinin ve kuşaktan kuşağa aktarılan üretim kültürünün somut bir simgesi olarak öne çıkıyor.

Güldursun teyzenin sabahın serinliğinde sürdürdüğü hasat, hem bireysel bir emeğin hem de yerel tarım kültürünün canlı kaldığını gösteriyor; bağdaki çabası, Cimin üzümünün kimliğini koruyan pratiklerden biri olarak dikkat çekiyor.

ERZİNCAN’DA 75 YAŞINDAKİ GÜLDURSUN TEYZE, İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN BAĞLARDA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYOR, KENTİN TESCİLLİ ÜRÜNLERİNDEN CİMİN ÜZÜMÜNÜ ELLERİYLE HASAT EDİYOR