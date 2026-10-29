nato ve bağlı komutanlıklardan ortak 29 Ekim kutlaması

NATO ve komutanlıklardan sosyal medya üzerinden kutlama:

NATO ile ona bağlı komutanlıklar, sosyal medya hesapları üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir dizi kutlama paylaşımı yaptı. Paylaşımlarda ağırlıkla Türk silahlı kuvvetlerine ait görseller kullanılarak hem tebrik hem de müttefiklik vurgusu öne çıkarıldı.

NATO merkezi paylaşımı:

NATO merkezli hesap, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait gemi ve denizaltı fotoğraflarıyla bir gönderi paylaştı ve takipçilerini "Cumhuriyet Bayramı’nda müttefik Türkiye’yi kutlamamıza katılmak için bu gönderiyi paylaşın" sözleriyle katılıma çağırdı.

Komutanlıkların mesajları ve görselleri:

Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum (JFCBS), Türk paraşütçünün bayrakla süzüldüğü anın fotoğrafını kullanarak hem Türkçe hem İngilizce mesaj yayınladı. Türkçe iletide "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" ifadesine yer verildi; İngilizce paylaşımda ise "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. yıl dönümünü gururla kutluyoruz Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dendi.

Müttefik Hava Komutanlığı (AIRCOM), Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 ve Türk Yıldızları fotoğraflarıyla hem Türkçe hem İngilizce kutlama mesajı paylaştı. Türkçe paylaşımda "29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun!", İngilizce iletişimde ise "Türk dostlarımıza ve müttefiklerimize mutlu bir Cumhuriyet Bayramı diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

Müttefik Deniz Komutanlığı (MARCOM), Türk Deniz Kuvvetleri’nin boğaz geçişine ait bir kareyi paylaşarak "Ulusal Bayramlarını kutlayan Türkiye’deki müttefiklerimize ve dostlarımıza tebrikler ve selamlar" dedi.

Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) ise Türk komandolarının fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda "LANDCOM, ev sahibi ülkemiz Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar" ifadelerini kullandı.

Genel olarak paylaşımlarda kullanılan görseller ve açıklamalar, NATO ve bağlı komutanlıkların Türkiye ile ortaklık ve dayanışma mesajını görsel bir dil üzerinden iletmeyi tercih ettiğini gösterdi.

NATO VE NATO’YA BAĞLI KOMUTANLIKLAR SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLADI.