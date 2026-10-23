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Nazilli’de kaynaklar yerinde kullanıldı: filoya 32’nci araç su tankeri eklendi

Dr. Ertuğrul Tetik, 30 ayda belediyenin öz kaynaklarıyla 32 araç aldı; filoya son eklenen 13 ton kapasiteli çok fonksiyonlu su tankeri hizmete dahil edildi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:06

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EDİTÖR: Serkan Varol

Nazilli’de kaynaklar yerinde kullanıldı: filoya 32’nci araç su tankeri eklendi

Nazilli belediyesi filoyu güçlendirmeye devam ediyor

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik döneminde geçen 30 aylık süreçte, hiçbir hibe veya dış destek kullanılmadan belediyenin öz kaynaklarıyla satın alınan araç sayısı 32ye ulaştı. Bu yatırımların son halkası olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü için 13 ton kapasiteli çok fonksiyonlu bir su tankeri filoya katıldı.

Yeni tankerin işlevleri ve sahadaki etkisi:

13 ton kapasiteli su tankeri, başta park ve yeşil alanların sulanması olmak üzere çevre düzenleme çalışmaları ve diğer ihtiyaç duyulan belediye hizmetlerinde kullanılacak. Araç, ekiplerin sahadaki çalışma hızını ve verimliliğini artırarak günlük bakım ve düzenleme işlerinde doğrudan katkı sağlayacak.

Kaynak kullanımı ve belediye politikası:

Belediye yönetimi, satın alma tercihlerini öncelikle belediyenin kendi bütçe imkanlarıyla gerçekleştirdiğini vurguluyor. Başkan Tetik konuya ilişkin şunları söyledi:

Dr. Ertuğrul Tetik: Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Nazilli’mizin kaynaklarını doğru ve verimli kullanmak için büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Geride bıraktığımız 30 ayda hiçbir hibe veya destek almadan, tamamen belediyemizin kendi bütçesiyle 32 yeni aracı halkımızın hizmetine sunduk. Son olarak 13 ton kapasiteli çok fonksiyonlu su tankerimizi de araç filomuza dahil ettik. Bizim önceliğimiz, belediyemizin imkanlarını güçlendirerek hemşehrilerimize daha hızlı, daha etkin ve daha kaliteli hizmet sunmak. Nazilli’nin parasını Nazilli’ye hizmet için kullanmaya devam edeceğiz. Yeni aracımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum

Nazilli Belediyesi, hizmet kalitesini artırma hedefi doğrultusunda benzer yatırımları sürdürmeyi planlıyor ve araç filosunun güçlendirilmesinin yerel hizmetlere yansımasının devam edeceğini belirtiyor.

BAŞKAN TETİK, NAZİLLİ’YE 32’İNCİ ARACI KAZANDIRDI

BAŞKAN TETİK, NAZİLLİ’YE 32’İNCİ ARACI KAZANDIRDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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