Nazilli'de okula başlarken yalnız bırakmayan askıda kırtasiye ağı

projenin amacı:

Nazilli Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi tarafından başlatılan Askıda Kırtasiye uygulaması, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde maddi imkânları yetersiz öğrencilerin temel okul ihtiyaçlarının toplum desteğiyle karşılanmasını hedefliyor. Proje, yalnızca malzeme teminiyle sınırlı kalmayıp çocukların eğitim yolculuğunda yalnız hissetmemelerini sağlamayı amaçlıyor.

nasıl işleyecek:

Kampanyaya katılan kırtasiyeler aracılığıyla hayırsever vatandaşlar, ihtiyaç sahibi öğrenciler için defter, kalem, silgi, kalemtıraş, boya malzemeleri ve çanta gibi ürünleri satın alıp "askıya" bırakabilecek. Askıya bırakılan malzemeler, Kent Konseyi'nin sosyal yardımlaşma çalışmaları kapsamında tespit edilen öğrencilere ulaştırılacak ve dağıtım süreci duyarlı bir koordinasyonla yürütülecek.

kimler destek veriyor:

Proje, Nazilli Kent Konseyi, ilçedeki kırtasiye işletmeleri, muhtarlıklar ve hayırseverlerin ortak çabasıyla ilerliyor. Nazilli Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi Başkanı Rıfkı Kuzumoğlu, projenin yalnızca kırtasiye desteği olmadığını, çocukların kendilerini yalnız hissetmemesinin önem taşıdığını belirtti. Kuzumoğlu, "Çocuklarımızın eğitim hayatına bir kalem ya da defter kadar küçük görünen ancak onlar için büyük anlam taşıyan bir katkı sunmak istiyoruz. Hiçbir çocuğumuz okul arkadaşlarından eksik olduğu için mahcup olmasın" ifadelerini kullandı.

Kent Konseyi yetkilileri, amaçlarının belirli sayıda öğrenciye yardım etmekten öte, ihtiyaç sahibi hiçbir öğrencinin eğitim gereksinimleri nedeniyle yalnız hissetmeyeceği kalıcı bir dayanışma kültürü oluşturmak olduğunu vurguladı. Proje ekibi, Nazilli halkını kampanyaya katkı sunmaya davet ederek küçük bir desteğin büyük mutluluklara dönüşebileceğine dikkat çekti.

Askıda Kırtasiye uygulaması, yerel toplumun imkanlarını bir araya getirerek okul başlangıcında çocukların yüzünü güldürmeyi ve eğitimde eşitlik duygusunu güçlendirmeyi hedefliyor. Nazilli Kent Konseyi Sosyal Yardımlaşma Meclisi, projeye katkı sağlayan kırtasiyelere, muhtarlıklara ve hayırsever vatandaşlara teşekkür ederek dayanışma ağını büyütme çalışmalarının süreceğini bildirdi.

NAZİLLİ’DE EĞİTİMDE "ASKIDA KIRTASİYE" PROJESİ