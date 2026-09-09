Nazilli'de vatandaşlara kan şekeri, tansiyon ve fiziksel uygunluk ölçümleri yapıldı

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Zafer Sağlıklı Hayat Merkezi personellerinin katılımıyla düzenlenen çalışma, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Nazilli 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi önünde kurulan stantta gerçekleştirildi. Etkinlik, hem bireylerin kronik hastalık risklerinin erkenden tespit edilmesini hem de sağlıklı yaşam alışkanlıklarına yönelik farkındalığın artırılmasını hedefledi.

etkinlik ve uygulanan testler:

Stantta "Sağlıkla Yaş Al, Sağlıklı Kal" ve "Bedenini Dinle, Harekete Geç" temaları çerçevesinde vatandaşlara kapsamlı ölçümler yapıldı. Katılımcıların kan şekeri ve tansiyon değerleri ölçülürken, fiziksel uygunluk düzeyleri için de pratik testler uygulandı. Uygulanan testler arasında tek ayak üzerinde denge testi, el dinamometresiyle kavrama kuvveti ölçümü ve otur-kalk testi yer aldı.

değerlendirme ve yönlendirme:

Yapılan ölçümlerin ardından vatandaşlara ölçüm sonuçları ve bunların sağlık açısından taşıdığı önem hakkında bilgilendirme yapıldı. Değerlendirme sonucunda ihtiyaç belirlenen bireyler, düzenli izleme, eğitim ve destek amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirildi. Etkinlikte ayrıca sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi ve obeziteyle mücadele konularında rehberlik sağlandı.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma, toplumda kronik hastalıklar konusunda erken risk tespiti ve önleyici sağlık hizmetlerine erişimin artırılması amacına hizmet etti. Etkinlik, vatandaşların kendi sağlık durumlarına dair bilinçlenmesini ve gerekli yönlendirmelere kolay erişimini sağlamayı amaçladı.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA KURULAN STANTTA VATANDAŞLARIN ŞEKER VE TANSİYON ÖLÇÜMLERİ YAPILIRKEN, DENGE, KAVRAMA KUVVETİ VE FİZİKSEL UYGUNLUK TESTLERİYLE SAĞLIK DURUMLARINA YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURULDU.