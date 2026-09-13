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Nazilli'de yemekhanelerde hijyen denetimleriyle sağlıklı beslenme vurgusu

Dr. Şule Akbaş ve Hülya Sungur liderliğindeki ekipler, Nazilli'de okul ve öğretmenevi yemekhanelerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Serkan Varol

Nazilli'de yemekhanelerde hijyen denetimleriyle sağlıklı beslenme vurgusu

Denetim yerinde gerçekleştirildi:

Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Sungur öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü teknik ekipleri ile birlikte saha incelemesi yapıldı. Denetimler kapsamında Nahit Menteşe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nazilli Öğretmenevi yemekhaneleri yerinde değerlendirildi.

Denetimde öne çıkan başlıklar:

Ekipler, yemekhanelerin hijyen şartları, gıda güvenliği, temizlik uygulamaları ve menülerin sağlıklı beslenmeye uygunluğu gibi unsurları inceledi. Uygulamalı hijyen pratikleri, mutfak düzeni ve servis zincirindeki risk unsurları yerinde kontrol edildi. Yetkililer, tespit edilen hususlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Amaç ve takip:

Denetimin temel amacı, öğrenciler ile vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini güvence altına almak olarak açıklandı. Yetkililer, bu tür kontrollerin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini ve eksik görülen uygulamalar için gerekli yönlendirmelerin yapılacağını belirtti.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE OKUL VE ÖĞRETMENEVİ YEMEKHANELERİNDE HİJYEN VE GIDA GÜVENLİĞİ DENETİMİ...

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE OKUL VE ÖĞRETMENEVİ YEMEKHANELERİNDE HİJYEN VE GIDA GÜVENLİĞİ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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