Nazilli'nin bereketi ihracat rekorunu hedefliyor

Nazilli'de erken sezon, hedefte rekor ihracat

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bu yıl kuru incir ihracatı alışıldık takviminin önüne çekilerek 28 Eylül itibarıyla başladı. Uygun hava koşulları ve bol yağışın getirdiği verimle, sezonun 370 milyon dolarlık ihracat rekorunu aşması bekleniyor.

Dünya incir üretiminde ilk sırada yer alan Türkiye için 2026 rekolte tahmini yaklaşık 388 bin ton yaş incir ve 94 bin ton kuru incir olarak öne çıkıyor. Doğal ortamda kurutulan ürünler işletmelerde hijyen ve kalite koşullarına göre paketleniyor; Nazilli merkezli işletmeler hem iç piyasa hem de ihracat için yoğun tempoda çalışıyor.

verim ve kalite öne çıkıyor:

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, bölgenin Sarılop inciriyle dünyada öne çıktığını vurgulayarak bu yıl yağışların etkisiyle rekoltenin %50 arttığını söyledi. Arslan, alttaki düşük kaliteli ürün oranının az olması nedeniyle pratikte dönemsel artışın %70–%80 seviyelerine ulaştığını belirtti. Bu durumun hem ihracata hem de iç piyasaya daha bol ve daha uygun fiyatlı ürün sunma imkânı yarattığına dikkat çekti.

ihracatçıların yaşadığı zorluklar ve beklentiler:

Arslan, üreticilerin beklentilerinin fiyat bazında henüz karşılanamadığını, mevcut dönem fiyatlarının geçen yıla göre %20–%30 daha düşük seyrettiğini aktardı. Üreticilerin beklediği fiyatların geride kaldığını, özellikle ihracatçıların Avrupa Birliği kaynaklı numune alma oranlarının artmasının ve okratoksin adı verilen bakteriyel bulgulardan kaynaklanan geri iade riskinin ihracatta isteksizlik yarattığını söyledi.

Geri iade durumunda navlun ve diğer tüm masrafların ihracatçıya yüklenmesi, ürünün imhası ve ihracatçıların piyasa içinde motivasyon kaybı yaşaması gibi sorunlar öne çıkıyor. Arslan, bu sıkıntıların azaltılması için yetkili kurumlardan destek ve ihracatçılara yönelik koruma mekanizmalarının oluşturulmasını talep etti.

Başkan ayrıca, ihracatta karşılaşılan çifte standart iddialarına dikkat çekerek, Avrupa Birliği ve diğer pazarlarla ilişkilerde uygulamaların minimize edilmesi gerektiğini; böylece hem iç pazar talebinin hem de üreticinin beklentilerinin dengeleneceğini ifade etti.

tanıtım ve pazar çalışmaları:

Nazilli Ticaret Odası, üyelerinin yeni pazarlara erişimi için fuar desteği sağlıyor. Arslan, oda olarak düzenli biçimde Anuga (Almanya) ve Sial (Fransa) gibi uluslararası fuarlarda stant açıldığını; ihracat yapmayan veya yeni ihracata aday üyelerin bu platformlarda alıcılarla buluşturulduğunu anlattı.

Genç girişimci Hüseyin Çamurcu ise Nazilli incirini sadece tarım ürünü olarak değil, dünya pazarında güçlü bir Türk markası olarak konumlandırma hedefini vurguladı. Çamurcu, kalite, gıda güvenliği ve sürdürülebilir ihracatı ön planda tutarak ürünleri farklı ülkelere ulaştırmayı ve üreticinin emeğine daha fazla değer katmayı amaçladıklarını söyledi.

İşletmeci Çetin Çamurcu da yaklaşık 20 yılı aşkın süredir ihracat yaptıklarını, başta Avrupa olmak üzere toplam 17–18 ülkeye satış gerçekleştirdiklerini belirtti. Nazilli’den Beydağ’a uzanan coğrafyada yetişen incirlerin titizlikle işlenip hijyenik koşullarda hazırlandığını, bu sayede ülke ekonomisine katkı sağlandığını ifade etti. Çamurcu, Oda Başkanı Nuri Arslan’ın tanıtım ve ihracat destekleri için teşekkür etti.

Bu sezonun seyri, hem rekolte fazlalığı hem de ihracat süreçlerindeki düzenlemeler ve destek mekanizmalarının işletilmesine bağlı olarak belirleyici olacak. Bölge temsilcileri, üreticinin beklentilerinin karşılanması ve ihracatçıların teşvik edilmesi halinde Nazilli incirinin küresel piyasadaki payının daha da artacağını öngörüyor.

TÜRKİYE'NİN İNCİR DEPOSU AYDIN'DA BUGÜNLERDE İHRACAT TELAŞI YAŞANIYOR.