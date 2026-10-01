Nazilli'ye tır ve kamyon parkı: ağır tonaj trafiğine düzen geliyor

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde Nazilli ilçesinde yeni bir tır ve kamyon parkı projesi hayata geçiriliyor. Belediye, kent genelinde sürdürdüğü yatırımlar zincirine bu çalışmayı ekleyerek hem vatandaşların hem de esnafın ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor.

Çalışma, Nazilli-Bozdoğan yolu üzerinde planlanan alanda gerçekleştiriliyor. Projenin temel hedefi, ağır tonajlı araçların şehir içinde düzensiz park etmesinin önüne geçmek, trafik güvenliğini artırmak ve kamyon-tır işletmecilerinin araçlarını uygun koşullarda bırakabilmesine imkan tanımak olarak belirlendi.

Esnafın beklentileri ve geri dönüşler:

Lojistik ve nakliyat sektöründe çalışanlar projeden memnuniyet duyuyor. Esnaf İsa Şahin, yatırımın kent ve şoförler için önemini vurgulayarak çalışmaların başlamasından ötürü teşekkür etti. Şahin, "Nazillimizde böyle bir ihtiyacımız vardı, bu konudaki talebimizi Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ilettik. Sağolsunlar, burada çalışmalar başladı. Yüzlerce şoför ve araç buradan faydalanacak, kentimiz için çok değerli bir yatırım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na duyarlılıklarından ve desteklerinden dolayı minnettarız, kamyoncu esnafı ve camiası adına kendilerine teşekkür ederim" dedi.

Belediyenin hizmet anlayışı ve beklentiler:

Belediye yetkilileri, projenin yalnızca araç park imkanı sunmakla kalmayacağını, aynı zamanda şehir içi ağır tonaj trafiğinin daha düzenli hale gelmesine katkı sağlayacağını belirtiyor. Proje tamamlandığında tır ve kamyon şoförleri güvenli ve uygun bir alanda park edebilecek; bunun kent trafiği ve çevre düzeni üzerinde olumlu etkileri olması bekleniyor.

Başkan Çerçioğlu da yatırımların devam edeceğini vurgulayarak, "Aydınımız için çalışıyor, yatırımlarımızı hemşehrilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Nazilli ilçemize kazandırdığımız bu yatırımımızın da kentimize ve esnaflarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Aydınımız için çalışmayı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem şehir içi ulaşım düzeninde hem de kamyon-tır esnafının günlük işleyişinde somut iyileşmeler bekleniyor. Belediye yetkilileri, çalışmaların ilerlemesiyle alandan yararlanacak kişi sayısının artacağını ve hizmetin bölge için kalıcı bir değer yaratacağını söylüyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, KENT GENELİNDE HAYATA GEÇİRİLEN YATIRIMLARLA VATANDAŞLARIN VE ESNAFLARIN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYOR. YATIRIMLARINA HER GEÇEN GÜN BİR YENİSİNİ DAHA EKLEYEN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU’NUN ÖNCÜLÜĞÜNDE, NAZİLLİ İLÇESİNDE TIR VE KAMYON PARKI PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR.