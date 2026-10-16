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Nazım Hikmet'in İzmir akşamı: şiir, şarkı ve anılarla örülen bir buluşma

Folkart Gallery’nin Romantika sergisinin ilk etkinliği 'Dinmeyen Hasret Nâzım Hikmet' İzmir’de ilgi gördü; şiir, müzik ve anlatılarla dolu bir akşam yaşandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Nazım Hikmet'in İzmir akşamı: şiir, şarkı ve anılarla örülen bir buluşma

Folkart Gallery izleyicileri Nâzım Hikmet’le buluşturdu

Folkart Gallery’nin Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi sergisi kapsamında düzenlenen ilk etkinlik, İzmirlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. "Dinmeyen Hasret Nâzım Hikmet" başlıklı program, büyük şairin yaşamı ve sanatına dair anlatılarla; şiir ve şarkıların iç içe geçtiği bir akşam sundu. Etkinlik, İzmir Kültürpark Atlas Pavyonunda yapıldı ve katılımcılara hem duygusal hem de düşündürücü anlar yaşattı.

Anlatılar ve müzik bir aradaydı:

Programda, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral ile Vakfın Yönetim Kurulu Başkanvekili Özcan Arca konuşmacı olarak yer aldı. Oral ve Arca, şairin şiirlerine, yaşamındaki dönüm noktalarına ve eserlerinin kuşaklar üzerindeki etkisine dair değerlendirmeler sundu. Anlatılar, Ruhi Su, Zülfü Livaneli, Timur Selçuk ve Cem Karaca’nın şarkıları ile Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu’nun yorumlarıyla desteklendi; şairin dizeleri kimi zaman müzikle, kimi zaman tiyatro yorumuyla yeniden hayat buldu.

Serginin hazırlanışı ve önemi:

Serginin küratörü M. Melih Güneş açılış konuşmasında, sergiye katkı veren 25 farklı kişi, kurum ve özel koleksiyondan alınan eserler ile çalışmanın adeta ilmek ilmek dokunduğunu anlattı. Güneş, süreçte Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın katkılarına dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlikte konuşan Özcan Arca, Nâzım Hikmet’i doğru anlamak için şairin yaşam koşullarının ve dönemin iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı. Zeynep Oral ise Nâzım Hikmet’in gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinerek serginin genç izleyiciler için önemli bir tanıtım zemini sunduğunu belirtti.

Program devam edecek:

Folkart Gallery, sergi paralelinde düzenlenen etkinliklerle Nâzım Hikmet buluşmalarını sürdürecek. Sergi programı ve öne çıkan tarihler şu şekilde:

15 Ocak 2027 tarihine kadar açık kalacak sergi kapsamında düzenlenecek etkinliklerde; 22 Ekimde Namık Kuyumcu, Tuğrul Keskin, Nevzat Çelik ve Kıvılcım Erdem Karadayı bir araya gelecek. 5 Kasımda Academy İzmir Şiir Trio, şairin şiirlerini müzikle buluşturacak. 12 Kasımda gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk’ün yönettiği 'Nâzım Aramızda' belgeseli izleyiciyle buluşacak. 26 Kasım tarihinde ise Adnan Özyalçıner, Halil İbrahim Özcan ve Tuğrul Keskin, Namık Kuyumcu’nun yönlendireceği söyleşide Nâzım Hikmet’in edebiyat dünyasındaki yeri konuşulacak.

Etkinlik, şiir ile müziğin, anlatı ile yorumun bir araya geldiği bir formatla Nâzım Hikmet’in çok katmanlı dünyasını İzmir izleyicisine taşıdı ve serginin ilerleyen programları için beklentiyi yükseltti.

İZMİR KÜLTÜRPARK ATLAS PAVYONU’NDA DÜZENLENEN ETKİNLİĞİN KONUKLARI, NÂZIM HİKMET KÜLTÜR VE SANAT...

İZMİR KÜLTÜRPARK ATLAS PAVYONU’NDA DÜZENLENEN ETKİNLİĞİN KONUKLARI, NÂZIM HİKMET KÜLTÜR VE SANAT VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYESİ ZEYNEP ORAL İLE VAKFIN YÖNETİM KURULU BAŞKANVEKİLİ ÖZCAN ARCA OLDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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