KOAH tanısında erken fark etmenin önemi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Toraks Derneği Batı Anadolu Şube Başkanı Doç. Dr. Şenay Yılmaz, Dünya KOAH Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kronik obstrüktif akciğer hastalığının önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu hatırlattı. Yılmaz, TÜİK’in 2025 verilerine göre solunum sistemi hastalıklarının tüm ölümler içinde yüzde 15,1 ile üçüncü sırada yer aldığını belirtti ve erken tanı ile müdahalenin önemine dikkat çekti.

Belirtiler ve tanı:

KOAH genellikle süregelen öksürük, balgam, nefes darlığı ve yorgunluk şeklinde seyreder. Yılmaz, özellikle 40 yaş üzerinde tütün kullanımı veya zararlı solunum maruziyeti öyküsü olan kişilerin bu yakınlıklarla karşılaştıklarında KOAH açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Tanı, hekim değerlendirmesi ve spirometri yani nefes ölçüm testi ile doğrulanır; bunun geciktirilmemesi kişinin bağımsızlığını ve yaşam kalitesini korumaya yardımcı olur. Ayrıca gençlerde de KOAH gelişebileceği uyarısı yapıldı.

Koruyucu önlemler ve yaşam tarzı:

Yılmaz, sigaranın KOAH gelişiminde birincil risk faktörü olduğunu vurguladı ve sigaraya hiç başlamamanın veya kullananların bırakmasının akciğer sağlığı için en etkili adım olduğunu belirtti. Elektronik sigara ve nargile güvenli alternatifler olarak görülmemelidir, ayrıca evlerde, araçlarda ve işyerlerinde tütün dumanına maruz kalma önlenmelidir. Bırakma sürecinde sigara bırakma polikliniklerinden destek alınması önerildi.

KOAH yalnızca tütün kullanımıyla ilişkilendirilemez; odun, kömür, tezek gibi yakıtların dumanı ile dış ortam hava kirliliği de riski artırır. Bu nedenle temiz ısınma ve pişirme yöntemleri tercih edilmeli, kapalı alanlarda uygun havalandırma sağlanmalı ve hava kalitesi takip edilmelidir. Hava kirliliğinin veya yangın dumanının yoğun olduğu günlerde açık havada uzun süre kalınmamalıdır.

İş sağlığı açısından toz, kimyasallar, gazlar ve dumanla yoğun çalışanların korunması için kapalı üretim sistemleri, etkili havalandırma, düzenli iş sağlığı izlemi ve uygun solunum koruyucu ekipman kullanımı temel önlemlerdir. Çalışanların solunum yakınmaları erken değerlendirilmelidir.

Toplumsal ve tedavi odaklı yaklaşımlar:

Doç. Dr. Yılmaz, sağlıklı akciğer gelişimi için gebelikte ve çocuklukta tütün dumanından uzak durulması, yeterli beslenme ve önerilen aşıların uygulanmasının önemine işaret etti. Hava kirliliği ve iklim değişikliğinin etkilerinin kişisel önlemlerle tek başına çözülemeyeceğini; temiz enerjiye geçiş, emisyon azaltımı, yangınların önlenmesi ve sağlıklı şehir planlamasının akciğer sağlığını koruyan politika öncelikleri olduğunu belirtti.

Pulmoner rehabilitasyonun KOAH bakımında merkezi bir rolü bulunduğunu söyleyen Yılmaz, bunun kişiye özel egzersiz eğitimi, hasta eğitimi ve davranış değişikliği desteğini bir araya getirerek nefes darlığını azalttığını, egzersiz kapasitesini ve yaşam kalitesini artırdığını ifade etti. Nefes darlığı nedeniyle hareketten kaçınmanın kas zayıflamasına yol açacağına dikkat çekilirken, düzenli fiziksel aktiviteye kısa yürüyüşlerle başlayıp süreyi kademeli artırmanın uygulanabilir bir yaklaşım olduğu vurgulandı.

Son olarak Yılmaz, küresel verilere işaret ederek, Küresel Hastalık Yükü 2021 analizinin dünya genelinde yaklaşık 3,7 milyon kişinin KOAH nedeniyle hayatını kaybettiğini gösterdiğini ve TÜSEB'in 2020 raporunda Türkiye'de yaklaşık 4 milyon hasta olduğu tahmininin yer aldığını hatırlattı. Bu veriler, korunma ve erken tanının ulusal düzeyde güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

ESOGÜ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. ŞENAY YILMAZ