Dolar 49,1403 +0,13%
Euro 55,3512 +0,25%
Bist 12.271,74 +0,19%
Altın Gram 6.661,00 +0,33%
EUR/USD 1,1260 +0,14%
Brent Petrol 101,18 -1,10%
--°

Nehil Sazlığı'nda can suyu seferberliği: balıklar son anda kurtarıldı

Hakkari Yüksekova'da kuraklıkla azalan sulak alanlarda itfaiye, belediye ve köylülerin ortak müdahalesiyle binlerce balık kurtarıldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Nehil Sazlığı'nda can suyu seferberliği: balıklar son anda kurtarıldı

Nehil Sazlığı'nda kurtarma çalışmaları

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşanan kuraklık, bölgenin en önemli sulak alanlarından biri olan Nehil Sazlığı ve çevre köylerde su seviyesinin kritik düzeye inmesine yol açtı. Azalan su miktarları nedeniyle daralan alanlarda sıkışan ve çamur içinde kalan balık sürüleri, yöre sakinlerinin dikkatini çekti. İlk ihbarı yapan isimlerden biri olan Abdurrezzak Artuç, yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu.

ilk müdahale ve saha çalışmaları:

İhbar üzerine Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yüksekova Belediyesi ekipleri sahada inceleme başlattı. Belediye itfaiye ekipleri, tespitlerin ardından bölgeye yönlendirilen tankerlerle Nehil Sazlığı ile Çukurca, Dedeler ve Demirkonak köylerindeki dere yataklarına su takviyesi yaptı. Yapılan bu "can suyu" desteği sayesinde dere içinde sıkışan balıkların yaşamını sürdürmesi sağlandı.

köylü duyarlılığı ve devam eden çalışmalar:

Çukurca, Dedeler ve Demirkonak köyü sakinleri de kendi imkanlarıyla kaynak sularını derelere vererek çalışmalara katkı sundu. Bölge halkı, müdahaleyi gerçekleştiren ekipleri tebrik etti. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan öncülüğünde incelemelerin ve su takviyesi çalışmalarının sürdüğü, ekiplerin bölgedeki ekosistemin korunması için yoğun çaba gösterdiği bildirildi.

Yetkililer, benzer olumsuzlukların önüne geçmek için izleme ve acil müdahale planlarının önemine işaret ederken, yerel işbirliğinin kritik rol oynadığını vurguladı. Bölgedeki çalışmaların tamamlanması ve sulak alanların normal seyrine dönmesi için takiplerin devam edeceği belirtildi.

HAKKARİ&#039;NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KURAKLIK NEDENİYLE SU SEVİYESİ KRİTİK NOKTALARA DÜŞEN NEHİL...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KURAKLIK NEDENİYLE SU SEVİYESİ KRİTİK NOKTALARA DÜŞEN NEHİL SAZLIĞI İLE ÇUKURCA, DEDELER VE DEMİRKONAK KÖYLERİNDEKİ SULAK ALANLARDA YAŞAYAN BİNLERCE BALIK, KURUMLARIN ORTAK ÇALIŞMASI VE KÖYLÜLERİN DUYARLILIĞI SAYESİNDE TELEF OLMAKTAN SON ANDA KURTARILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mersin'de gece başlayan sağanaklar Erdemli ve Silifke çevresinde yoğunlaştı
images

Sisle gelen misafir: Sivas’ta vaşağın kısa belirdiği anlar
images

Hayrabolu'da üç caddeye kapsamlı asfalt çalışması
images

Çiftçilerin hakkı için Cizre'de gübre bayilerine sıkı denetim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Almanya kararı dijital reklam sorumluluğunda çığır açtı

Afyonkarahisar'ın sesi: Erkmenli hafız Ege ikincisi oldu

Spor ve sosyal hayatı birlikte kucaklayan yalılar: Neva Yalı ve Riva Yalı

Miniklerle yangın bilinci: Yunusemre'de itfaiyecilik eğitimi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı