Nehil Sazlığı'nda can suyu seferberliği: balıklar son anda kurtarıldı

Nehil Sazlığı'nda kurtarma çalışmaları

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşanan kuraklık, bölgenin en önemli sulak alanlarından biri olan Nehil Sazlığı ve çevre köylerde su seviyesinin kritik düzeye inmesine yol açtı. Azalan su miktarları nedeniyle daralan alanlarda sıkışan ve çamur içinde kalan balık sürüleri, yöre sakinlerinin dikkatini çekti. İlk ihbarı yapan isimlerden biri olan Abdurrezzak Artuç, yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu.

ilk müdahale ve saha çalışmaları:

İhbar üzerine Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yüksekova Belediyesi ekipleri sahada inceleme başlattı. Belediye itfaiye ekipleri, tespitlerin ardından bölgeye yönlendirilen tankerlerle Nehil Sazlığı ile Çukurca, Dedeler ve Demirkonak köylerindeki dere yataklarına su takviyesi yaptı. Yapılan bu "can suyu" desteği sayesinde dere içinde sıkışan balıkların yaşamını sürdürmesi sağlandı.

köylü duyarlılığı ve devam eden çalışmalar:

Çukurca, Dedeler ve Demirkonak köyü sakinleri de kendi imkanlarıyla kaynak sularını derelere vererek çalışmalara katkı sundu. Bölge halkı, müdahaleyi gerçekleştiren ekipleri tebrik etti. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan öncülüğünde incelemelerin ve su takviyesi çalışmalarının sürdüğü, ekiplerin bölgedeki ekosistemin korunması için yoğun çaba gösterdiği bildirildi.

Yetkililer, benzer olumsuzlukların önüne geçmek için izleme ve acil müdahale planlarının önemine işaret ederken, yerel işbirliğinin kritik rol oynadığını vurguladı. Bölgedeki çalışmaların tamamlanması ve sulak alanların normal seyrine dönmesi için takiplerin devam edeceği belirtildi.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KURAKLIK NEDENİYLE SU SEVİYESİ KRİTİK NOKTALARA DÜŞEN NEHİL SAZLIĞI İLE ÇUKURCA, DEDELER VE DEMİRKONAK KÖYLERİNDEKİ SULAK ALANLARDA YAŞAYAN BİNLERCE BALIK, KURUMLARIN ORTAK ÇALIŞMASI VE KÖYLÜLERİN DUYARLILIĞI SAYESİNDE TELEF OLMAKTAN SON ANDA KURTARILDI.