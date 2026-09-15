Nemrut kalderası milli parkı 70 gönüllünün 40 kilometrelik yürüyüşüyle tanıtıldı

Nemrut Kalderası etkinlikle tanıtıldı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından 19 Ağustos 2026 tarihinde ülkenin 53’üncü milli parkı ilan edilen Nemrut Kalderası, bölgenin doğal değerleri ve turizm potansiyelini vurgulamak için düzenlenen yürüyüşle kamuoyuna tanıtıldı. Etkinliğe Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü öncülüğünde bir araya gelen doğasever ve dağcılar katıldı.

Etkinlik ve rota detayları:

Tatvan ilçesinde buluşan 70 kişilik grup, profesyonel dağcılar ve arama-kurtarma ekiplerinin koordinasyonunda Nemrut Dağı'na tırmandı. Katılımcılar öncelikle 2.800 rakımlı zirveye ulaştı; ardından Nemrut Kalderası içinde çanak yürüyüşü yapılarak yaklaşık 40 kilometrelik parkur tamamlandı. Jandarma tarafından alınan güvenlik önlemleri ve Türkiye Dağcılık Federasyonu ile AKUT’un desteği sayesinde rota, yoğun ilgi ve koordinasyonla 12 saatte sorunsuz şekilde kapatıldı.

Katılımcıların mesajları ve beklentiler:

Etkinliğe destek veren kuruluşlar arasında Türkiye Dağcılık Federasyonu, AKUT Arama Kurtarma, Hak Arama Kurtarma gönüllüleri, Nemrut Jeopark Derneği ve Ahlat Doğa ve Kültür Derneği yer aldı. Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü Başkanı Cemal Yıldırım, organizasyonun gönüllülerle gerçekleştirildiğini ve amaçlarının bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çekmek olduğunu belirtti. Yıldırım, milli park ilanının tanıtım açısından önemini vurgulayarak "Buranın milli park ilan edilmesinden dolayı çok mutluyuz, doğaseverlere armağan olsun" dedi.

Gönüllülerden Benan Gür etkinliğin sadece spor amaçlı olmadığını; aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmek ve bölgenin doğasını görünür kılmak için bir araya geldiklerini ifade etti. Bir diğer katılımcı Erdoğan Özkılıç ise tırmanış sırasında Nemrut Krater Gölü’nün zirveden izlendiğini, göldeki adacıklar ve farklı su kaynaklarının etkinlik boyunca ilgi çektiğini anlattı.

Turizm ve koruma ekseninde beklentiler:

Katılımcılar, Nemrut Kalderası’nın milli park ilan edilmesinin ardından bölgenin ulusal ve uluslararası tanınırlığının artmasını bekliyor ve alanın ileride UNESCO Dünya Mirası Listesine aday gösterilmesini istediklerini açıkladı. Organizasyon sorumluları, bölgenin dağ tırmanışı, su sporları ve doğa yürüyüşleri gibi alternatif turizm türleri için uygun olduğunu, bu tür etkinliklerin bilinirliği artıracağını belirtti.

Nemrut Kalderası, içinde barındırdığı Nemrut Krater Gölü ile dünyanın ikinci büyük, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük krater gölü unvanına sahip. Bölge daha önce Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü"ne layık görülmüştü; bu da alanın korunması ve sürdürülebilir turizme açılması için referans oluşturuyor.

Organizasyonun güvenlik, sağlık ve lojistik planlaması profesyonel ekiplerle sağlanırken, etkinlik katılımcıları bölgenin korunması ve tanıtımı amacıyla benzer yürüyüşlerin devam edeceğini duyurdu. Nemrut Kalderası'nın milli park ilanı, bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve dağcılık camiası tarafından memnuniyetle karşılandı ve önümüzdeki süreçte turizm odaklı çalışmaların hız kazanması hedefleniyor.

70 doğasever Nemrut Kalderası için 40 kilometre yürüdü