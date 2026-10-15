Dolar 49,4119 +0,07%
Euro 55,5260 +0,51%
Bist 12.045,85 -0,60%
Altın Gram 6.616,00 +1,38%
EUR/USD 1,1216 +0,53%
Brent Petrol 104,31 -1,65%
--°

Nemrut kalderası sonbaharda renk cümbüşüyle büyülüyor

Bitlis'teki Nemrut Kalderası, 2 bin 250 m yükseklikteki krater gölü ve çevresinde sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarıyla fotoğrafçıları cezbediyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 08:53

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 08:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Nemrut kalderası sonbaharda renk cümbüşüyle büyülüyor

Nemrut kalderasında sonbahar görsel şöleni

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı, sonbaharın gelişiyle birlikte sarı, turuncu, kızıl ve kahverenginin sıcak tonlarına büründü. Ağaçların yapraklarının sararmasıyla kaldera ve krater gölü çevresi renk cümbüşüne dönüşürken alan, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

manzara ve coğrafya:

Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 250 metre yükseklikte bulunan Nemrut Krater Gölü ile çevresi, sonbaharda ortaya çıkan benzersiz renk paletiyle dikkat çekiyor. Bölge, Avrupa Komisyonu'nun Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında Mükemmeliyet Ödülüne layık görüldü ve dört mevsim sunduğu doğal zenginlikle öne çıkıyor.

ziyaretçi izlenimleri:

Aydın'dan Bitlis'e gelen Helin Kılıç, Nemrut Kalderası'nı daha önce yaz aylarında da ziyaret ettiğini belirterek, "Daha önce yaz aylarında gelmiştim. Yazın da renkler çok güzeldi. Bir de sonbaharda görmek istedim. Zaten dronla çekilen görüntüleri görüyordum. O renk cümbüşünü merak ettim, canlı olarak da görmek istedim. Sonbaharı yaşamak ve hissetmek isteyen herkesin bence buraya uğraması gerekiyor" dedi.

Deniz Kandöre ise akrabalarını Nemrut Krater Gölü'ne götürdüklerini ve sonbaharda karşılaştıkları manzaranın kendilerini şaşırttığını anlattı: "Burası sıkça ziyaret ettiğimiz bir yer. Açıkçası sonbaharda bu kadar renkli bir ortam bulacağımızı tahmin etmemiştim. Bizim için de çok güzel oldu. Ziyaretçilerimiz de çok beğendi. Ziyaret etmek isteyen herkesi özellikle sonbaharda buraya bekleriz".

Kalderanın sonbahardaki görüntüleri, bölgeye gelen yerli turist sayısını ve fotoğraf meraklılarının ilgisini artırırken, alanın doğal dokusunun korunması ve sürdürülebilir erişim düzenlemeleri ziyaret deneyimini belirleyen unsurlar olarak öne çıkıyor.

BİTLİS’İN AHLAT, GÜROYMAK VE TATVAN İLÇELERİ SINIRLARINDA YER ALAN NEMRUT KALDERASI MİLLİ PARKI...

BİTLİS’İN AHLAT, GÜROYMAK VE TATVAN İLÇELERİ SINIRLARINDA YER ALAN NEMRUT KALDERASI MİLLİ PARKI, SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE SARI, TURUNCU, KIZIL VE KAHVERENGİNİN BÜYÜLEYİCİ TONLARINA BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dedekuyusu caddesi baştan sona yenilendi: vatandaşların kullanımına açıldı
images

Akdeniz’de mahalle yolları sıcak asfaltla baştan sona yenilendi
images

Kocaeli'de sanayi bölgesinde üretim ve araçlar suya gömüldü
images

Çine'de hayvan ticaretine sağlık odaklı dönüş

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Silifke Atatürk Gazi Çiftliği restorasyonla cumhuriyet mirasını yaşatıyor

Ayazağa'da su baskını iş yerlerinde mahsur kalanları iş makineleriyle kurtarıyor

Erzincan trafiğinde yeni eşik: kayıtlı araç sayısı 87 bin 410'a ulaştı

Dedekuyusu caddesi baştan sona yenilendi: vatandaşların kullanımına açıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı