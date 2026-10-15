Nemrut kalderası sonbaharda renk cümbüşüyle büyülüyor

Nemrut kalderasında sonbahar görsel şöleni

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı, sonbaharın gelişiyle birlikte sarı, turuncu, kızıl ve kahverenginin sıcak tonlarına büründü. Ağaçların yapraklarının sararmasıyla kaldera ve krater gölü çevresi renk cümbüşüne dönüşürken alan, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

manzara ve coğrafya:

Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 250 metre yükseklikte bulunan Nemrut Krater Gölü ile çevresi, sonbaharda ortaya çıkan benzersiz renk paletiyle dikkat çekiyor. Bölge, Avrupa Komisyonu'nun Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında Mükemmeliyet Ödülüne layık görüldü ve dört mevsim sunduğu doğal zenginlikle öne çıkıyor.

ziyaretçi izlenimleri:

Aydın'dan Bitlis'e gelen Helin Kılıç, Nemrut Kalderası'nı daha önce yaz aylarında da ziyaret ettiğini belirterek, "Daha önce yaz aylarında gelmiştim. Yazın da renkler çok güzeldi. Bir de sonbaharda görmek istedim. Zaten dronla çekilen görüntüleri görüyordum. O renk cümbüşünü merak ettim, canlı olarak da görmek istedim. Sonbaharı yaşamak ve hissetmek isteyen herkesin bence buraya uğraması gerekiyor" dedi.

Deniz Kandöre ise akrabalarını Nemrut Krater Gölü'ne götürdüklerini ve sonbaharda karşılaştıkları manzaranın kendilerini şaşırttığını anlattı: "Burası sıkça ziyaret ettiğimiz bir yer. Açıkçası sonbaharda bu kadar renkli bir ortam bulacağımızı tahmin etmemiştim. Bizim için de çok güzel oldu. Ziyaretçilerimiz de çok beğendi. Ziyaret etmek isteyen herkesi özellikle sonbaharda buraya bekleriz".

Kalderanın sonbahardaki görüntüleri, bölgeye gelen yerli turist sayısını ve fotoğraf meraklılarının ilgisini artırırken, alanın doğal dokusunun korunması ve sürdürülebilir erişim düzenlemeleri ziyaret deneyimini belirleyen unsurlar olarak öne çıkıyor.

BİTLİS’İN AHLAT, GÜROYMAK VE TATVAN İLÇELERİ SINIRLARINDA YER ALAN NEMRUT KALDERASI MİLLİ PARKI, SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE SARI, TURUNCU, KIZIL VE KAHVERENGİNİN BÜYÜLEYİCİ TONLARINA BÜRÜNDÜ.