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Nemrut kalderası'nda sonbahar renkleriyle örülen kar manzarası

Bitlis'te Nemrut Kalderası'nda sonbaharın sarı-kızıl tonlarıyla zirveleri kaplayan ilk karın beyazı bir araya gelip Van Gölü ile panorama oluşturdu.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Aslı Han

Nemrut kalderası'nda sonbahar renkleriyle örülen kar manzarası

Bitlis'te doğanın çarpıcı buluşması

Bitlis'te, geçtiğimiz günlerde mevsimin ilk karıyla beyaza bürünen zirveler, sonbaharın sarı ve kızıl tonlarıyla birlikte nadir bir manzara sundu. Nemrut Kalderası ile çevresindeki ortam; bulutların alçalmaya başlaması, ağaçların renk değiştirmesi ve göl siluetlerinin görünmesiyle fotoğrafçıların ve doğa tutkunlarının ilgisini çekti.

doğanın katmanları:

Nemrut Kalderası'nın yüksek kesimlerinde oluşan kar örtüsü, sonbaharın sıcak renkleriyle iç içe geçti. Bu katmanlı görüntü, Nemrut ve Van Gölü çevresindeki geniş perspektifle birleşince görsel açıdan zengin ve derin bir panorama ortaya çıkardı. Bölgeye çöken bulutlar manzaraya farklı bir atmosfer katarak sahnenin dramatikliğini artırdı.

bölgenin çekiciliği:

Kalderanın sınırlandığı Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri çevresinde oluşan bu görüntüler, bölgenin doğal çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sonbaharın renkleri ile karın birleşimi, Nemrut Kalderası'nı mevsimsel geçişlerin en çarpıcı örneklerinden biri haline getirdi ve alanı ziyaret edenlere unutulmaz kareler sundu.

Özellikle karla kaplanan zirveler ile sonbahar tonlarının bir araya gelmesi, Nemrut Kalderası'nı hem yerel hem de gelen turistler için çekici bir durak hâline getirdi. Bu görünümler, bölgenin doğal güzelliklerini vurgulayarak doğa fotoğrafçılığının ve ekoturizmin ilgisini canlı tutuyor.

Bitlis&#039;te hayran bırakan sonbahar ve kar manzarası

Bitlis'te hayran bırakan sonbahar ve kar manzarası

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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