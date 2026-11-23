Maç sonucu ve özet:

Türkiye 3. Lig 3. Grup 13. hafta mücadelesinde Niğde Belediyespor kendi sahasında Erciyes 38 FK ile karşılaştı. Stat: Niğde 5 Şubat. Hakemler: Hasan Kaçar, Muhammed Aydın, Halil Ulaş Aydemir. Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Maçın kilit anları:

İlk yarının son bölümünde Niğde Belediyespor öne geçti; Kerem Erener (dk. 43) ile başlayan atak, devre arasına girilirken Eyüp Can Temiz (dk. 45+3) ile 2-0'a taşındı. İkinci yarıda Erciyes 38 FK, Berkay Ekici (dk. 65) ile farkı bire indirdi ancak uzatma dakikalarında sahneye çıkan İbrahim Çam (dk. 90+3) son sözü söyleyerek skoru belirledi.

Kadrolar ve değişiklikler:

Niğde Belediyespor ilk 11'i Tunahan Dikişci, Yusuf Balcı, Emre Öztaş (İbrahim Çam dk. 90), Hüseyin Furkan Uslu (Ahmet Yalçın Öztürk dk. 75), Eyüp Can Temiz (Yusuf Atasoy dk. 90), Oğuzhan Uzun, Samet Erdem Olgaç, İbrahim Koca (Çelik dk. 90), Muhammed Ebrar Yıldırım, Bilal Güven, Kerem Erener (Remzi Kolcuoğlu dk. 78) şeklindeydi. Erciyes 38 Futbol Kulübü ise Kerem Yandal, Mehmet Eksik, Halil Duman, Ensar Bilir (Hüseyincan Kırıkçı dk. 62), Utkan Gökçen, Güney Gençel (Seyit Ali Kahya dk. 22), Çağrı Yasak, Mehmet Tosun (Ali Kılıç dk. 46), Mikail Koçak, İlkay İşler, Berkay Ekici (Hüseyincan Kırıkçı dk. 83) kadrosuyla sahadaydı.

Goller: Kerem Erener (dk. 43), Eyüp Can Temiz (dk. 45+3), İbrahim Çam (dk. 90+3) — Niğde Belediyespor; Berkay Ekici (dk. 65) — Erciyes 38 FK.

Sarı kartlar: Bilal Güven, Kerem Erener, Tunahan Dikişci, Hüseyin Furkan Uslu, Ahmet Yalçın Öztürk (Niğde Belediyespor); Ensar Bilir, Berkay Ekici, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Erciyes 38 FK).

TÜRKİYE 3. LİG 3. GRUP 13. HAFTA MAÇINDA NİĞDE BELEDİYESPOR İLE ERCİYES 38 FK KARŞILAŞTI. 4 GOLÜN ATILDIĞI MAÇI EV SAHİBİ EKİP 3-1 KAZANDI.