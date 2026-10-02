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Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne sağlık odaklı iş yeri unvanı

Sağlık Bakanlığı programında Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çalışanların sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyi destekleyen iş yeri unvanını aldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne sağlık odaklı iş yeri unvanı

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yeni unvanı:

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri unvanına layık görüldü. Kurumun uygulamaları, çalışanların sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi ve fiziksel aktivitenin günlük çalışma hayatına dahil edilmesi hedefleri doğrultusunda değerlendirildi.

Değerlendirme kriterleri ve uygulamalar:

Program çerçevesinde yapılan incelemede, kurum bünyesinde sağlıklı yaşam kültürünün geliştirilmesi için yürütülen faaliyetler, çalışanların fiziksel aktiviteye teşvik edilmesine yönelik uygulamalar ve dengeli beslenme konusunda farkındalık oluşturma çalışmaları ön plana çıktı. Bu uygulamalar arasında beslenme eğitimleri, hareketi teşvik eden imkânlar ve kurumsal bilgilendirme faaliyetleri değerlendirildi.

Kurumsal sürdürülebilirlik ve hedefler:

Unvanla birlikte Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çalışanların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyen uygulamaları kurumsal çalışma kültürünün bir parçası haline getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürecek. Kurum yetkilileri, bu adımın hem çalışan sağlığına katkı sağlayacağını hem de hizmet sunumunda olumlu etki yaratacağını aktardı.

NİĞDE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE “BESLENME DOSTU VE FİZİKSEL AKTİVİTEYİ DESTEKLEYEN İŞ YERİ”...

NİĞDE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE “BESLENME DOSTU VE FİZİKSEL AKTİVİTEYİ DESTEKLEYEN İŞ YERİ” UNVANI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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