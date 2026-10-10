Niğde rektöründen sekiz yıllık istikrar: Prof. Dr. Hasan Uslu yine listede

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi rektörü 2026 listesine girdi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan ve uluslararası yayıncılık kuruluşu Elsevier tarafından yayımlanan 2026 yılı 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesine dahil edildi. Uslu, 2019 yılından bu yana aralıksız olarak listede yer alarak akademik üretkenlik ve etki açısından sürdürülebilir bir performans sergiledi.

Listeye girme ölçütleri:

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi, araştırmacıların akademik yayınları, atıf sayıları ve çeşitli bibliyometrik göstergeler temel alınarak hazırlanıyor. Liste, farklı disiplinlerdeki bilim insanlarının üretkenliklerini ve yayınlarının diğer çalışmalara sağladığı katkıyı ölçmeyi amaçlıyor. Akademik yayınların uluslararası görünürlüğü ve etki düzeyi açısından bu değerlendirme, bilim dünyasında yaygın bir referans kabul ediliyor.

Türkiye'den listede yer alan rektörler:

2026 listesinde, Türkiye'de aktif rektörlük görevi sürdüren 8 akademisyen yer aldı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'nun yanı sıra listede; Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ile Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Metin Sitti ve Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yusuf Leblebici de yer aldı.

Uslu'nun değerlendirmesi:

Prof. Dr. Hasan Uslu, aralıksız sekiz yıldır dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Uslu, akademik faaliyetlerinde bilimsel niteliği ve araştırma odaklı yaklaşımı ön planda tuttuğunu vurgulayarak, 'Bilimsel çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadesini kullandı. Bu sonuç, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin uluslararası bilimsel görünürlüğü ve araştırma performansının devam ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

REKTÖR HASAN USLU, “DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİ”ARASINDA 8. KEZ YER ALDI