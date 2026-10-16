Niğde'de 1001 öğrenciye üniversitede uygulamalı iş deneyimi imkanı

İŞKUR ile üniversite arasında iş birliği

Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi arasında 2026-2027 akademik yılı için İŞKUR Gençlik Programı çerçevesinde iş birliği protokolü imzalandı. Protokol imza törenine İŞKUR İl Müdürü Ümit Uykun ile Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu katıldı.

Protokolün kapsamı ve uygulama dönemi:

İmzalanan protokol kapsamında üniversiteye tahsis edilen 1001 kişilik kontenjanla öğrencilerin kampüs içinde çeşitli çalışmalarda görev alması planlanıyor. Program çerçevesinde öğrenciler, 16 Kasım 2026 ile 25 Haziran 2027 tarihleri arasında farklı yerleşkelerde yürütülecek faaliyetlerde bulunacak.

Görev alacak öğrenciler, sürdürülebilir kampüs faaliyetleri, akademik ve idari işler, sosyal ve kültürel etkinlikler ile dijital dönüşüm ve inovasyon alanlarında deneyim kazanarak hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyecekler.

Başvuru süreci, kontenjan dağılımı ve kura tarihi:

Programa başvurular 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Üniversiteye ayrılan yerleşke bazlı kontenjanlar şöyle belirlendi: Merkez Yerleşkesi 595, Aşağı Kayabaşı Yerleşkesi 86, Bor Yerleşkesi 110, Derbent Yerleşkesi 150, Spor Bilimleri Fakültesi Yerleşkesi 40 ve Ulukışla Yerleşkesi 20 öğrenci.

Programa katılacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla noter kurası 30 Ekim 2026 tarihinde saat 09.00'da Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kurayla belirlenecek adaylar, ilan edilen takvime göre programa dahil edilecek.

Yetkililer, programın öğrencilerin saha deneyimi edinmesi ve kampüs içinde aktif roller üstlenerek kariyerlerine katkı sağlaması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

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