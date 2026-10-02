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Niğde’de amatör spor haftasında masa tenisi buluşması

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Amatör Spor Haftası kapsamında 8 Ekim 2026'de 5 Şubat Kapalı Spor Salonu'nda masa tenisi müsabakaları düzenliyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Niğde’de amatör spor haftasında masa tenisi buluşması

Niğde’de amatör spor haftasında masa tenisi buluşması

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen masa tenisi müsabakaları, Amatör Spor Haftası programı çerçevesinde sağlık ve rekreasyon amaçlı etkinlikler arasında yer alıyor. Organizasyon, farklı yaş gruplarından sporculara müsabaka deneyimi kazandırmayı hedefliyor.

Program ve yer bilgisi:

Etkinlik 8 Ekim 2026 Perşembe günü 5 Şubat Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Turnuva takvimi kapsamında Minik, Küçük, Yıldız ve Genç kategorilerindeki karşılaşmalar saat 16.00da başlayacak, Büyükler kategorisindeki müsabakalar ise saat 19.00da yapılacak.

Etkinliğin amaçları ve katılım:

Organizasyonda amaç, amatör sporun yaygınlaştırılması, spora ilginin artırılması ve farklı yaş gruplarındaki sporcuların saha deneyimi elde etmesi olarak açıklandı. Katılımcılar, dereceye girebilmek için müsabaka boyunca performanslarını sergileyecek ve masa başında mücadele edecek.

NİĞDE’DE AMATÖR SPOR HAFTASI’NDA MASA TENİSİ HEYECANI

NİĞDE’DE AMATÖR SPOR HAFTASI’NDA MASA TENİSİ HEYECANI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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