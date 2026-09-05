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Niksar trafik kontrolünde durunca GBT kaydı 14 yıl 49 ay hapis çıkardı

Tokat’ın Niksar ilçesinde trafik kontrolünde durdurulan K.R.V.'nin GBT sorgusunda uyuşturucu ticaretinden 14 yıl 49 ay 27 gün hapis cezası bulundu.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Niksar trafik kontrolünde durunca GBT kaydı 14 yıl 49 ay hapis çıkardı

Niksar'da trafik denetiminde arama sonucu:

Tokat’ın Niksar ilçesinde gerçekleştirilen kontrol sırasında, Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından K.R.V. (34) durduruldu. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda şahsın, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 14 yıl 49 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Denetim ve yakalama:

Ekipler, yapılan sorgulamanın ardından K.R.V.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Uygulama, rutin trafik denetimi esnasında gerçekleştirildi ve şahsın arama kaydı emniyet birimlerince doğrulandı.

İşlemler ve teslim:

Polis ekiplerince gözaltına alınan hükümlüye yönelik adli işlemler tamamlandı. İşlemlerin ardından K.R.V., resmi teslim süreci uygulanmak üzere Çamlıbel Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINAN HÜKÜMLÜ, İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ÇAMLIBEL CEZA İNFAZ KURUMUNA...

POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINAN HÜKÜMLÜ, İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ÇAMLIBEL CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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