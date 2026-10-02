Nilüfer'de atıl arazileri üretime, tekstil atıklarını yatırıma dönüştüren projelere ödül

Nilüfer Belediyesi iki kategoride ödüllendirildi

Nilüfer Belediyesi, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen 13. Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde iki ayrı projeyle ödüle layık görüldü. İstanbul Swissotel The Bosphorus'nda düzenlenen törende belediye; Gelir Getiren Ormanlar: Doğa Temelli Kırsal Kalkınma Modeli ile Biyoçeşitlilik, Döngüsel Dayanışma Modeli: Giymiyorsanız Giydirin! ile Döngüsel Ekonomi Dönüşümü kategorilerinde ödül aldı. Ödüller, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş ve birim müdürleri tarafından teslim alındı ve kazanılan ödüller Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e sunuldu.

Atıl araziler çok katmanlı üretimle canlandırılıyor:

Gelir Getiren Ormanlar projesi, tarıma elverişli olmayan kamu arazilerini kırsal ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. Projede kestane, ıhlamur ve kızılcık gibi yangına dirençli ve değeri yüksek ağaçların altına salep ile tıbbi ve aromatik bitkiler ekilerek çok katmanlı bir tarım modeli uygulanıyor. İlk etapta Güngören ve Unçukuru mahallelerinde yaklaşık 700 fidan dikildi; ikinci etapta 6 kırsal mahallede bu sayının 2 bine çıkarılması hedefleniyor.

Çalışma, toplam 42 dekarlık bir alanı kapsıyor ve tamamlandığında yılda yaklaşık 15 ton karbon salımının önlenmesi planlanıyor. Elde edilecek ürünlerin kadın kooperatifleri aracılığıyla işlenmesiyle kırsalda kalıcı gelir oluşturulması amaçlanıyor.

Tekstil atıkları döngüsel finansmanla sosyal yatırıma dönüşüyor:

Döngüsel Dayanışma Modeli: Giymiyorsanız Giydirin! projesi tekstil atıklarını bakım, yeniden kullanım ve endüstriyel geri dönüşüm süreçleriyle sürekli dolaşımda tutuyor. Model, kullanılabilir giysileri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaştırırken, kullanılamayacak durumda olan atıkları geri dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor ve geri dönüşüm gelirini sosyal yatırımlara yönlendiriyor.

İlçe genelindeki 500 tekstil kumbarası aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 1 milyon parça giysi döngüsel ekonomiye kazandırıldı; bu çalışma 34.695 vatandaş ve 7.585 üniversite öğrencisi ile buluştu. Modelin öz kaynaklı döngüsel finansmanı sayesinde 2024-2025 yıllarında 247 adet tıbbi cihaz temin edilecek ve ayrıca tam donanımlı bir kreş binası daha hayata geçirildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yürütülen çalışmaların sahada somut karşılık bulduğunu vurgulayarak, atıl arazilerin üretime kazandırılması ve kullanılmayan giysilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının yanı sıra geri dönüşüm gelirinin kreş ve tıbbi cihaz yatırımlarına dönüştürülmesinin belediyenin öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Belediyenin bu iki ödülle dönmesinin, kaynakları verimli kullanma ve sürdürülebilir modeller oluşturma çabasının bir göstergesi olduğu ifade edildi.

NİLÜFER BELEDİYESİ, ATIL KAMU ARAZİLERİNİ ÜRETİME KAZANDIRAN VE TEKSTİL ATIKLARINI KREŞ İLE SAĞLIK YATIRIMLARINA DÖNÜŞTÜREN İKİ AYRI PROJESİYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ ÖDÜLLERİ'NDE İKİ KATEGORİDE BİRDEN ÖDÜLE DEĞER GÖRÜLDÜ.