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Nilüfer'de üç mahallenin ulaşımını birleştiren yeni bağlantı yolu

Bursa Büyükşehir ekipleri, Görükle, İrfaniye ve Gökçe'yi bağlayacak 1,5 km yeni yolda kazı, dolgu ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:50

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Nilüfer'de üç mahallenin ulaşımını birleştiren yeni bağlantı yolu

Nilüfer'in imar yolları genişliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni imar yolları çalışmalarıyla Nilüfer ilçesindeki ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor. Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen planlama ve uygulama çalışmaları, bölgedeki bağlantı eksikliklerini gidermeye odaklanıyor.

seferberliğin boyutu ve yapılan çalışmalar:

Belediye ekipleri, nisan ayı itibarıyla 17 ilçede yol ağını güçlendirmek için harekete geçti. Geride kalan altı ayda ekipler, toplam 380 kilometreden fazla sathi kaplama ve 80 kilometreden fazla sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirdi; Bursa'ya ayrıca 30 kilometre yeni imar yolu kazandırıldı. Ekipler, ekim ayında da planlı saha taramaları ve yenileme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

görükle, irfaniye ve gökçe arasındaki yeni bağlantı:

Yeni imar yolları kapsamında öncelik verilen projelerden biri, Nilüfer'e bağlı Görükle, İrfaniye ve Gökçe (Gökçeköy) mahallelerini birbirine bağlayacak olan bağlantı yolu. Gelibolu Caddesi üzerinden başlayan çalışmalar, Görükle ile İrfaniye arasındaki aksın devamında İrfaniye ile Gökçe arasındaki bağlantı hattını kapsıyor. Projede ekipler, planlanan 1,5 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki yeni yol için toplam 40 bin metreküp kazı ve 110 bin ton dolgu imalatını gerçekleştirecek.

Kazı ve dolgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından altyapı imalatlarına geçilecek; altyapı çalışmalarını takiben asfalt kaplaması yapılacak ve yol vatandaşların kullanımına açılacak. Bu yeni aksın devreye girmesiyle, bölge sakinleri için ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecek, Gökçeköy TOKİ Konutları'ndan Görükle'ye kesintisiz erişim sağlanması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, saha tespitleri sonucunda hazırlanan bütüncül planlama doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalarda benzer çalışmaların süreceğini belirtiyor; şehrin ulaşım altyapısını adım adım güçlendirme hedefiyle projelerin takibi devam edecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ İMAR YOLLARI KAPSAMINDA NİLÜFER İLÇESİNE BAĞLI GÖRÜKLE, İRFANİYE...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ İMAR YOLLARI KAPSAMINDA NİLÜFER İLÇESİNE BAĞLI GÖRÜKLE, İRFANİYE VE GÖKÇE MAHALLELERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK BAĞLANTI YOLUNDA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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