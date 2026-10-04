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Nilüfer'de Umut Ağacı açıldı: sahipsiz hayvanlara doğal yaşam merkezi

Nilüfer Belediyesi, Karacaoba'da 49.500 m²'lik Umut Ağacı'nı 4 Ekim'de açtı; merkez yaklaşık 3 bin sahipsiz hayvana bakım ve sahiplendirme sunacak.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 15:36

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 15:39

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EDİTÖR: Emre Koç

Nilüfer'de Umut Ağacı açıldı: sahipsiz hayvanlara doğal yaşam merkezi

Nilüfer Belediyesi 4 Ekim'de yeni yaşam merkezini hizmete aldı

Nilüfer Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik kapsamlı bir bakım ve sahiplendirme altyapısı olarak planlanan Umut Ağacı Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Sahiplendirme Merkezi'ni 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde açtı. Karacaoba Mahallesi'nde konumlanan tesis, 49 bin 500 metrekarelik alanda hizmet verecek şekilde tasarlandı ve yaklaşık 3 bin hayvana ev sahipliği yapabilecek kapasiteyle kente kazandırıldı.

tesisin yapısı ve hizmetleri:

Merkez, hayvanların doğal ihtiyaçlarına uygun bir yaşam alanı sunma hedefiyle planlandı. Tesis bünyesinde 10 bağımsız bölüm bulunuyor; bu bölümlerde tedavi, aşılama, rehabilitasyon ve geçici barınma süreçleri yürütülecek. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir yapılan açıklamada, değişen yasal mevzuat çerçevesinde sokak hayvanlarının güvenli alanlarda barındırılmasının önemine dikkat çekti ve merkezin sadece bir barınak değil, hayvanların koşup oynayabileceği bir yaşam alanı olduğunu vurguladı.

Başkan Özdemir, merkezin hazırlanmasında başta Bursa Valiliği olmak üzere Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimler Odası, Nilüfer Belediye Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu ve projeye destek veren iş insanlarına teşekkür etti. Ayrıca merkezde sahiplendirilen her hayvan için tesisin adını taşıyan Umut Ağacı'na bir kurdele bağlanacağını söyleyerek, ağacın dallarının kısa sürede kurdelelerle dolmasını temenni etti.

işletme, sorumluluk ve toplumsal katılım:

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dr. Güney Kaya, tesisin kolektif bir dayanışmanın ürünü olduğunu ve yeni yasal sürecin getirdiği sorumlulukların en iyi şartlarda yerine getirilmeye çalışıldığını belirtti. Kaya, tesisin inşa edilmesinin önemli bir adım olduğunu; ancak onu doğru ve sürdürülebilir biçimde işletmenin daha büyük bir yükümlülük olduğunu vurguladı ve merkezin işletme sürecinde de ortak dayanışma anlayışının sürdürülerek Türkiye'ye örnek bir model oluşturma hedefi taşıdığını söyledi.

Açılış törenine Şadi Özdemir'in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda hayvansever katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tesisin bakım, tedavi ve sahiplendirme alanlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Açılış etkinliğinde hayvanseverler mama bağışında bulunurken, çocuklar merkezdeki barınak kulübelerini boyayarak sürece katıldı. Başkan Özdemir, ilkbaharda tesisin yan tarafındaki alanın düzenlenip ailelerin ve çocukların hayvanlarla bağ kurabileceği bir sosyalleşme alanına dönüştürüleceğini de açıkladı.

Merkezin temel hedefi, sokaktan alınan hayvanlara kalıcı, sağlıklı bakım imkânı sağlamak ve uygun koşullardaki hayvanları yeni yuvalarına kavuşturmaktır. Nilüfer yetkilileri, Umut Ağacı'nı hem yerel hem de ulusal düzeyde örnek teşkil edecek bir model haline getirmeyi amaçlıyor.

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR TÖRENDE KONUŞMA YAPTI

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR TÖRENDE KONUŞMA YAPTI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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