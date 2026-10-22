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Nizip'te samanlıkta yangın itfaiye ve jandarma müdahale ediyor

Gaziantep'in Nizip ilçesi Yeniyazı Mahallesi'nde bir çiftlikteki samanlıkta çıkan yangına itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nizip'te samanlıkta yangın itfaiye ve jandarma müdahale ediyor

Nizip'te çiftlikte yangın:

Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Yeniyazı Mahallesi'nde bir çiftlikte bulunan samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

müdahale ekiplerinin çalışması:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi halen devam ediyor.

soruşturma ve duruma ilişkin değerlendirme:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili teknik inceleme ve soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının seyrine ve ekiplerin çalışmalarına ilişkin gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

GAZİANTEP&#039;İN NİZİP İLÇESİNDE BİR ÇİFTLİKTEKİ SAMANLIKTA YANGIN ÇIKTI.

GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE BİR ÇİFTLİKTEKİ SAMANLIKTA YANGIN ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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