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Nusaybin'de akşam fırtınası hortuma dönüşünce evler zarar gördü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan hortum, kırsal bölgelerde ağaçları devirdi, duvarları yıktı ve evlerde maddi hasara yol açtı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Nusaybin'de akşam fırtınası hortuma dönüşünce evler zarar gördü

Olayın gelişimi:

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına beraberinde bir hortum getirdi. İlçenin kırsal kesimlerinde görülen bu hava olayı, yerleşim yerlerinde maddi hasara neden oldu.

oluşan zararlar:

Şiddetli rüzgarla birlikte ağaçlar kökünden devrildi, bahçe duvarları yıkıldı ve evlerin camları kırıldı. Bazı evlerin demir kapıları yerinden sökülerek savruldu.

görüntüler ve vatandaşlar:

O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi; kaydedilen görüntülerde hortumun etkisi ve rüzgarın yıkıcı gücü açıkça görülüyor.

MARDİN&#039;İN NUSAYBİN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN HORTUM, EV VE BAHÇELERDE HASARA NEDEN OLDU.

MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN HORTUM, EV VE BAHÇELERDE HASARA NEDEN OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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