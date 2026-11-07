Nusaybin'de akşam fırtınası hortuma dönüşünce evler zarar gördü

Olayın gelişimi:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına beraberinde bir hortum getirdi. İlçenin kırsal kesimlerinde görülen bu hava olayı, yerleşim yerlerinde maddi hasara neden oldu.
oluşan zararlar:
Şiddetli rüzgarla birlikte ağaçlar kökünden devrildi, bahçe duvarları yıkıldı ve evlerin camları kırıldı. Bazı evlerin demir kapıları yerinden sökülerek savruldu.
görüntüler ve vatandaşlar:
O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi; kaydedilen görüntülerde hortumun etkisi ve rüzgarın yıkıcı gücü açıkça görülüyor.
MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN HORTUM, EV VE BAHÇELERDE HASARA NEDEN OLDU.
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