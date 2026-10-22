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Nusaybin'de bodrumda kurulan kripto tesisinde aylık 200 haneye denk kaçak elektrik kullanıldı

Dicle Elektrik, Nusaybin'de bodrumda kurulan kripto tesisinde harici hatla sağlanan kaçak elektriğin aylık yaklaşık 200 haneye denk geldiğini açıkladı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Nusaybin'de bodrumda kurulan kripto tesisinde aylık 200 haneye denk kaçak elektrik kullanıldı

Operasyonla ortaya çıkan tesis:

Dicle Elektrik, Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir binanın bodrum katında mevzuata aykırı şekilde kripto para üretimi yapıldığı tespit edildiğini bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemede, kripto para üretiminde kullanılan cihazların yüksek miktarda elektrik tükettiği ve bu ihtiyacın harici hat yöntemiyle kaçak olarak temin edildiği belirlendi.

kaçak tespitinin ayrıntıları:

Polis ekiplerinin talebi üzerine olay yerinde teknik inceleme yapan Dicle Elektrik ekipleri, cihazların bağlı olduğu şebeke bağlantılarını ve elektrik akışını inceledi. Yapılan ilk değerlendirmede, binadaki enerjinin aylık olarak yaklaşık 200 hanenin tüketimine eşdeğer miktarda olduğu hesaplandı. İncelemelerde, bodrum katına kurulan düzenek ve yüksek tüketimli cihazların harici hat üzerinden beslendiğine ilişkin teknik bulgular raporlandı.

hukuki süreç ve sonuçlar:

Savcılık kararıyla kripto para üretiminde kullanılan cihazlara el konuldu ve Dicle Elektrik ekipleri kaçak elektrik kullanımına ilişkin teknik tespitlerini tamamlayarak ilgili kurumlarla koordineli şekilde gerekli hukuki işlemleri başlattı. Kuruluş, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan altı ilde kaliteli, kesintisiz ve kayıpsız enerji dağıtımı hedefi doğrultusunda kaçak elektrikle mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Dicle Elektrik yetkilileri, yüksek tüketimli ekipmanlarla yürütülen benzer faaliyetlerin şebeke güvenliğine, gerçek abone tüketimine ve enerji altyapısına zarar verdiğini belirterek, ihbar ve operasyonların takibinin devam edeceğini bildirdi.

POLİS EKİPLERİNİN TALEBİ ÜZERİNE OLAY YERİNDE İNCELEME YAPAN DİCLE ELEKTRİK EKİPLERİ, KRİPTO PARA...

POLİS EKİPLERİNİN TALEBİ ÜZERİNE OLAY YERİNDE İNCELEME YAPAN DİCLE ELEKTRİK EKİPLERİ, KRİPTO PARA ÜRETİMİNDE KULLANILAN ELEKTRİĞİN HARİCİ HAT YÖNTEMİYLE KAÇAK OLARAK TEMİN EDİLDİĞİNİ BELİRLEDİ. SAVCILIK KARARIYLA KRİPTO PARA ÜRETİMİNDE KULLANILAN CİHAZLARA EL KONULURKEN, KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINA İLİŞKİN YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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