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Odü diş hekimliğinde dijital odadan uzaktan değerlendirmeye yeni birimler açıldı

Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği'nde dijital çalışma odası, genişletilmiş radyoloji, 10 ünitelik klinik ve özel bireyler için uzaktan değerlendirme hizmete açıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Serkan Varol

Odü diş hekimliğinde dijital odadan uzaktan değerlendirmeye yeni birimler açıldı

Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yeni birimleri tanıttı

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, eğitim ve sağlık hizmetleri kapasitesini artırmaya yönelik bir dizi yeni birimi hizmete açtı. Açılış törenine Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş katıldı. Fakültede oluşturulan yeni alanlar hem öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarını genişletmeyi hem de hasta bakımında tanı ve tedavi kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Teknik donanım ve klinik kapasite:

Fakültede hizmete giren birimler arasında 20 bilgisayar kapasiteli dijital çalışma odası, radyolojik görüntüleme ünitesinin güçlendirilmesi ve klinik uygulama alanlarının genişletilmesi yer alıyor. Radyoloji cephesine bir üç boyutlu tomografi, iki panoramik röntgen ve bir periapikal röntgen cihazı eklendi. Ayrıca ortodonti ve restoratif diş tedavisi anabilim dallarında oluşturulan klinik alanlar, 10 dental ünit ile uygulamalı eğitim ve hasta tedavi kapasitesini artıracak şekilde düzenlendi.

Özel bireylere yönelik hizmetler ve eğitim katkısı:

Fakülte bünyesindeki bir yenilik de özel bireylere yönelik uzaktan değerlendirme ünitesi oldu. Bu birim kapsamında bireylere ve ailelerine çevrimiçi ön değerlendirme, bilgilendirme, danışmanlık ve takip hizmetleri sunulması planlanıyor. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Melih Ömezli, açılışta yeni birimlerin eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerine sağlayacağı katkılar hakkında protokol üyelerine bilgi verdi. Açılış sonrası protokol üyeleri, yeni hizmet alanlarını gezerek teknik donanım ve fiziki altyapıyı yerinde inceledi.

YENİ BİRİMLERİN AÇILIŞI ORDU VALİSİ MUAMMER EROL, ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET...

YENİ BİRİMLERİN AÇILIŞI ORDU VALİSİ MUAMMER EROL, ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER VE ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ORHAN BAŞ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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