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Odunpazarı'nda sivil trafik denetiminde tekrar alkollü çıkan sürücüye 50 bin lira ceza

Eskişehir'de sivil trafik ekiplerinin durdurduğu V.Y.'nin 1.02 promil alkollü olduğu belirlendi; ehliyeti ikinci kez alındı, 50 bin TL ceza uygulandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:29

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Odunpazarı'nda sivil trafik denetiminde tekrar alkollü çıkan sürücüye 50 bin lira ceza

olay yeri ve denetim:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'nda gerçekleştirdikleri denetimde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

alkol testi ve tespit:

Durum üzerine yapılan alkol kontrolünde sürücü V.Y.'nin kanında 1.02 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ölçüm sonuçları ekipler tarafından kayıt altına alındı.

yaptırımlar ve araçla ilgili işlem:

Daha önce de alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü belirlenen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu ve hakkında 50 bin TL idari para cezası uygulandı. Trafikten men edilen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Olayla ilgili işlemler, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülmeye devam ediyor.

ESKİŞEHİR’DE SİVİL TRAFİK POLİSLERİNİN DENETİMLERİNDE 1.02 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN VE...

ESKİŞEHİR’DE SİVİL TRAFİK POLİSLERİNİN DENETİMLERİNDE 1.02 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN VE EHLİYETİNE İKİNCİ KEZ EL KONULAN SÜRÜCÜYE 50 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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